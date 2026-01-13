Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

El actor continúa disculpándose y remarcando la vergüenza que le genera haberle sido infiel a Griselda Siciliani. Esta vez desde la playa de Mar del Plata, solo, Luciano Castro reconoció que "hay algo destructivo" en su comportamiento que no puede controlar "a veces" y lamentó "haber desilusionado" a su novia.

Luciano Castro

"Tiene que ver con patrones, con patologías, un montón de cosas que son más serias que lo frívolo que puede ser un programa o una explicación. Pero bueno, me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo en mi vida", reflexionó el artista este lunes en Puro Show.

Castro ratificó que a la protagonista de Envidiosa "le dolió" la infidelidad, pero más "le molestó". "No se enojó, no grita, no hace el estereotipo de... Pero sí, esto es algo que a la pareja la bastardea. Y a mí, me deja en un lugar muy de meme, muy absurdo", se lamentó el galán.

"Ya está, ya soy un meme, ya soy un pelotudo. Hablo con mi novia y le digo: ‘Hola, mi amor’, y me dice: ‘Hola, guapo’", reveló el actor, angustiado por la burla, y aclaró: "Me causa gracia cuando es con Griselda. Si no es con ella, no". Castro remarcó que "lo mejor sería el silencio", pero que eso también es "bastardear más" lo que hizo.

El ultimátum de Griselda Siciliani a Luciano Castro

Después de confirmar la traición en una entrevista con Moria Casán, Siciliani le habría dado un ultimátum a su novio. En Puro Show aseguraron que la actriz le dijo: "Te creo que fue solo esto, cuidame y no me expongas así ni tampoco te expongas vos. Si me entero de otra historia tomaré alguna decisión", dio cuenta Rating Cero.

El artista le habría afirmado a su novia que su acercamiento a Sarah Borrell, la mujer danesa con la que se besó en España, fue el único del estilo y la protagonista de Educando a Nina le creyó. Luego le habría dado el ultimátum.