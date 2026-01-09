El ultimátum de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras la infidelidad

El inicio del año quedó marcado por el escándalo que envolvió a Luciano Castro y Griselda Siciliani. La confirmación del engaño del actor con una joven de 28 años en España abrió un capítulo inesperado para una relación que parecía consolidada y alejada del ruido mediático. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: al caso inicial se sumaron versiones de nuevas mujeres, lo que amplificó la tensión y empujó a la actriz a pedir explicaciones puertas adentro.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, la calma que Siciliani mostró frente a cámaras no reflejó lo que ocurrió en la intimidad. Allí, lejos de los matices televisados, la conversación habría sido mucho más cruda, con reproches, pedidos de sinceridad y un límite explícito.

La charla privada y la exigencia de sinceridad

La discusión central, reconstruida por fuentes del entorno, tuvo como primer eje la transparencia. Siciliani quiso saber si la infidelidad que se conoció era un hecho aislado o parte de un patrón. “Ella le pidió sinceridad total”, relató Etchegoyen, quien explicó que Castro primero se mantuvo en silencio y luego aseguró que la historia había sido solo esa.

Luciano Castro fue infiel con Sarah Borrell. Foto: Archivo Elonce.

Sin embargo, el interrogante activó un segundo momento: la advertencia. “Si hay algo más, decímelo ahora”, habría dicho Siciliani, buscando cerrar la conversación sin margen para futuras sorpresas.

El ultimátum y las condiciones para seguir

La frase que marcó el límite apareció al final de la charla. “Te creo, cuidame y no me expongas así. Si me entero de otra historia, voy a tomar una decisión”, habría afirmado la actriz, según reconstruyó el programa Mitre Live. Más que una amenaza, el mensaje funcionó como un ultimátum para preservar un vínculo golpeado por la exposición pública y la desprolijidad del escándalo.

Luciano Castro y Griselda Siciliani decidieron continuar. Foto: Archivo Elonce.

El señalamiento “no me expongas” condensa el trasfondo de la crisis: el daño no solo se generó en la intimidad sino en la arena mediática, donde el actor volvió a aparecer ligado a rumores de infidelidad, tal como ya había sucedido en ciclos anteriores.

Por ahora, el entorno asegura que no hubo ruptura ni distanciamiento formal, pero las conversaciones futuras quedarán condicionadas por lo que ya se dijo y, sobre todo, por lo que podría filtrarse. Mientras tanto, Siciliani eligió mostrarse en público con serenidad, una estrategia que contrasta con el cautiverio que rodea a Luciano Castro, cuya vida sentimental volvió al centro del espectáculo.