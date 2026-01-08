Quién es Sarah Borrell, la mujer con la que Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani

Sarah Borrell es uno de los nombres más mencionados en las últimas horas por estar vinculada a Luciano Castro... en lo que parecería que fue una infidelidad a su pareja, Griselda Siciliani.

"Él me besó primero... era muy directo", confesó la rubia de 28 años nacida en Dinamarca. Sus palabras no pasaron desapercibidas en los medios argentinos donde como suele pasar... se niegan los rumores de infidelidad.

Sarah Borrell

Quién es Sarah Borrell

Como decíamos, la rubia es danesa, tiene sus pelos enrulados y es dueña de una juventud deseada: tiene 28 años... 22 menos que Luciano Castro. Sarah Borrell le dio poca atención inicialmente a Luciano Castro, pero después le atrajo que también fuera actor como ella. La danesa es también bailarina y dice amar el arte.

Cuando se conocieron ella era camarera. “Fue un día al brunch, charlamos. Después volvió a la semana y se sentó afuera, pidió su jugo verde y hablamos un poquito”, dijo Sarah en Puro Show. En los chats que mantuvieron se nota claramente las intenciones de Castro por conquistarla.

Nacida en Copenhagen, Dinamarca, Sarah está radicada en Madrid, donde alterna sus actividades creativas con su trabajo de camarera para poder subsistir. Se sabe que enseña español y danés.

"Ese día me miró mucho. Yo no soy tonta, noto cuando un hombre quiere algo más. Me preguntó de dónde era y qué hacía. Le dije que de Dinamarca y que era actriz y bailarina. Él me dijo que también era actor. El primer beso fue después, él me besó primero”, contó la joven que no sabía quién era Luciano ni su estado civil... lo sospechó después... y lo confirmó.

Luciano Castro

El encuentro de Sarah Borrell y Luciano Castro

La danesa y el argentino se conocieron en España. Ella estaba trabajando de camarera en el lugar donde él fue a comer. El actor no perdió tiempo y se acercó a hablarle y hasta le dio un beso la segunda vez que se vieron. Ella se sintió atraída por su profesión de actor y la galantería pero después se enteró quién era él... y que estaba en pareja, informó Pronto

“La verdad es que yo no estaba interesada al principio en salir con él”, se sinceró la joven. Pero el acercamiento entre ellos fue a partir de su pasión por la actuación. "Quería conocer gente del mundillo como artista", dijo

En cuanto a su profesión, Sarah expresa en sus redes: "El baile siempre me hace crecer, y aún más cuando estoy rodeada de gente inspiradora". Amante de la danza también, Sarah es una diosa que atrae a simple vista.