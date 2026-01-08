Qué dijo Griselda Siciliani sobre la supuesta infidelidad de Luciano Castro

La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro continúa firme pese a los rumores de una supuesta infidelidad que surgieron luego de un viaje laboral del actor a España. La propia actriz despejó las versiones al confirmar que ambos siguen juntos y atraviesan un buen momento personal.

La aclaración se conoció luego de que la periodista Paula Varela se comunicara con la protagonista de Envidiosa para consultarle sobre las versiones que circulaban en medios y redes sociales. En un mensaje leído al aire en el programa Intrusos (América TV), Siciliani fue categórica y afirmó: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mar del Plata ahora juntos”.

Las especulaciones se habían intensificado tras la difusión, en el ciclo Puro Show (El Trece), de audios que involucraban a Luciano Castro con una actriz y bailarina danesa residente en España, identificada como Sarah Borrell. Según se informó, el actor la habría conocido durante su estadía en Madrid, donde realizaba una gira teatral.

Ante la repercusión mediática, Castro optó por no realizar declaraciones públicas, aunque compartió un video en sus redes sociales en el que se lo vio disfrutando de días de descanso junto a Siciliani en la playa. En la publicación, escribió: “¡Qué días Brasil!”, en un gesto que buscó restarle importancia a los trascendidos.

En el programa Intrusos, los panelistas también opinaron sobre la situación. Natalie Weber consideró que la actriz eligió no profundizar el tema para evitar que creciera el escándalo, mientras que Paula Varela sostuvo que le creyó a Siciliani y remarcó su perfil reservado: “A Griselda no le gusta hablar de sus cosas privadas”, explicó.

Por su parte, Siciliani no realizó comentarios directos en sus redes sociales sobre el tema y se limitó a compartir un fragmento de una entrevista de Lionel Messi en la que el futbolista expresó su fanatismo por Envidiosa. En tanto, Leticia Siciliani, hermana de la actriz, publicó una imagen de Griselda durante sus vacaciones, lo que también fue interpretado como una señal de tranquilidad.

En Puro Show, Sarah Borrell brindó su versión de los hechos y relató que tuvo un breve acercamiento con el actor en Madrid. Según contó, el vínculo se limitó a encuentros casuales y a un beso, y aseguró que no hubo una relación más profunda. La actriz danesa afirmó que luego tomó conocimiento de la relación de Castro con Siciliani, lo que la sorprendió.

De esta manera, tras varios días de versiones cruzadas, fue la propia palabra de Griselda Siciliani la que buscó poner fin a los rumores y llevar calma sobre su presente sentimental con Luciano Castro.