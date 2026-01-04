Sol, mar y bikini: Griselda Siciliani compartió imágenes de su descanso en Brasil

La actriz compartió imágenes de su descanso junto a Luciano Castro en playas del litoral brasileño. Sol, mar y tranquilidad marcaron el inicio del año para la pareja, que eligió un entorno natural para relajarse tras meses de intensa actividad laboral.
Griselda Siciliani y Luciano Castro eligieron Brasil como destino para comenzar el año y se mostraron disfrutando de unos días de descanso en pareja. A través de redes sociales, la actriz compartió una serie de postales que reflejaron momentos de relax, sol y mar en un reconocido balneario del litoral brasileño.
Las imágenes mostraron a Siciliani alternando entre el descanso sobre la arena y caminatas a la orilla del océano, en un entorno de naturaleza, vegetación y cielo despejado. En una de las primeras postales, la actriz apareció recostada boca arriba sobre una toalla blanca, mirando hacia el mar con el cabello suelto y húmedo, mientras el horizonte azul y la luz del sol enmarcaron la escena.
Postales de relax y estilo
En otra fotografía, Siciliani se dejó ver de pie, en plano medio, luciendo un top tipo bandeau con estampado animal print y un short deportivo marrón con tiras blancas. Con el cabello mojado y los brazos en movimiento, la imagen transmitió frescura y dinamismo, con el mar y la vegetación como fondo, informó Teleshow.
La secuencia de fotos incluyó también un primer plano desenfocado, en el que la actriz apareció sonriente y acercando la mano a la cámara, con grandes aros dorados y el mismo look veraniego. En un selfie posterior, se la observó relajada, con una leve sonrisa, el cabello rizado y húmedo, y un entorno de césped verde y estructuras de madera bajo luz natural.
“Mi garota”, el mensaje compartido
Otra de las postales más destacadas mostró a Griselda Siciliani recostada boca abajo sobre la arena, mirando a cámara y sonriendo. En esa imagen lució un bikini rojo de breteles finos, con el mar y el cielo azul como fondo. Sobre la foto se leyó la frase “Mi garota de Praia do Rosa”, acompañada por la canción “Me Gustas Tú”, de Manu Chao, un mensaje que reflejó el clima de complicidad y afecto durante las vacaciones.
Luego de un año cargado de compromisos laborales, la actriz aprovechó el viaje para desconectarse de la rutina y disfrutar del descanso junto a Luciano Castro. Las imágenes compartidas captaron no solo el estilo y la naturalidad de Siciliani, sino también la conexión con el entorno y la tranquilidad elegida para comenzar el 2026.