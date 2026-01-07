Luciano Castro y los rumores de infidelidad: una joven aseguró que se vieron en España

El nombre de Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que en las últimas horas trascendieran fuertes rumores que lo vinculan con una presunta infidelidad durante un viaje laboral a España.

Según las versiones difundidas, el actor habría tenido un acercamiento con una joven de 28 años mientras se encontraba en Madrid, en noviembre pasado, realizando una obra de teatro.

La información fue dada a conocer en el ciclo Puro Show, donde la panelista Fernanda Iglesias relató cómo habría sido el contacto entre el actor y la mujer, a quien conoció en un bar de la capital española. De acuerdo al testimonio, Castro se habría presentado como alguien solo y abocado a su trabajo, y la invitó tanto a ver la obra como a su casa. Según el relato televisivo, hubo un beso en la vía pública y luego intercambiaron teléfonos para seguir en contacto.

Sarah Borrel, la supuesta tercera en discordia. Foto: Instagram.

El testimonio de la supuesta amante

Con el correr de las horas, la historia sumó un nuevo capítulo cuando Sarah Borrell, bailarina y actriz radicada en Madrid, habló públicamente y dio su versión de los hechos. “Noté cuando un hombre quiere algo más. Fue muy directo”, expresó la joven, quien aseguró que nunca llegó a concretar un encuentro íntimo, más allá de un beso ocasional.

Borrell explicó que recién tiempo después supo quién era realmente Castro y que estaba en pareja. “Me enteré por una amiga argentina quién era y ahí me di cuenta de su novia”, sostuvo, y aseguró que decidió cortar el vínculo cuando el actor insistía en volver a verse.

Luciano Castro y Griselda Sicilliani siguen de vacaciones. Foto: Archivo Elonce.

Silencio y vacaciones

Mientras los rumores crecían, ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani realizaron declaraciones públicas al respecto. Lejos de la polémica, ambos se muestran actualmente disfrutando de unas vacaciones en Brasil, según publicaciones en redes sociales, sin hacer referencia a las versiones que circulan en los medios.