Luciano Castro rompió el silencio tras conocerse sus audios íntimos: “Me siento patético”

Luciano Castro rompió el silencio y se refirió a la viralización de sus audios íntimos con otra mujer. “Escucharme me da mucha vergüenza. Me parezco patético, me siento patético”, aseguró el actor en diálogo con Intrusos (América).

Además, aseguró que toda la situación había golpeado a su pareja, Griselda Siciliani: “También me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas... es absurdo, es patético, vergonzoso". “Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo", sumó.

Luciano Castro

En ese sentido, se explayó sobre los motivos por los que intentó imitar el acento español para seducir: “Son esas cosas absurdas que te pasan... Pensé que era algo chistoso y en realidad estaba siendo un pelotu... pero bueno, también está bien darse cuenta... Es como cuando te marcan un error, cuando te comés un bife en la vida. A mí me sigue pasando.... Evidentemente tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando, pero no me voy a poner analítico porque no soy Rolón”.

Sobre el mal momento que atraviesa por la exposición mediática de la situación, detalló: “Lo viví con vergüenza. Te encuentran hablando como el Zorro, como un pelotu... para caerle en gracia a una pendeja... y sos patético, sos un boludo... además tenés que superar la foto de la ver..., lo mío es un nivel de pelotu... No me bastó con eso. Ese patetismo lo sentí y es lo que te estoy expresando”.

Griselda Siciliani

Qué dijo Luciano Castro sobre la charla que tuvo con Griselda Siciliani

Sobre la charla que tuvo que tener con su novia luego de que salieran a la luz sus conversaciones con una mesera danesa, reveló: “Con Griselda hablo claramente. Griselda juega otra liga y piensa otra liga y conmigo habla desde ese lugar. Yo no sabía nada, cuando ella me preguntó yo le conté y ahí fue una charla nuestra”.

“Yo la conozco mucho a Griselda y sé que nuestra relación está basada en otras cosas, pero es muy difícil de explicar eso porque enseguida van a decir que somos una pareja abierta, que hay permitidos y no es así. Esto destruye la confianza, el crédito, se te acaban las fichas... esto no resbala, esto jode. Acá tampoco sirve tirar la pelota afuera ni nada que no sea hacerse cargo de lo que hiciste”