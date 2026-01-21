Transfirió $3,4 millones a un alias equivocado y recuperó el dinero: cómo lo hizo

Una mujer transfirió $3,4 millones a un alias incorrecto y el dinero fue acreditado en una cuenta de Mercado Pago radicada en Barranqueras, Chaco. Tras una investigación y la intervención judicial, los fondos fueron recuperados y restituidos a su titular.
Una mujer de 44 años logró recuperar más de $3,4 millones que había transferido por error al cargar de manera incorrecta un alias bancario. El hecho ocurrió durante una operación realizada desde la provincia de Córdoba y demandó la intervención del Departamento Cibercrimen, la Justicia y la plataforma Mercado Pago para restituir el dinero.
Según se informó oficialmente, la damnificada advirtió que una transferencia realizada a través del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) no había llegado al destinatario previsto. El monto transferido por error fue de $3.426.153,42, suma que generó una denuncia inmediata ante la Policía de Córdoba.
A partir de la presentación, se inició una investigación que permitió establecer que el dinero había sido acreditado en una cuenta cuyo titular tenía domicilio legal en la ciudad de Barranqueras, en la provincia de Chaco. Con ese dato, tomó intervención el Departamento Cibercrimen de la Policía de Córdoba, en coordinación con la Policía del Chaco.
Investigación digital y localización del dinero
El área especializada desplegó distintas herramientas de investigación digital, conocidas como OSINT, para analizar registros públicos, alias bancarios, billeteras virtuales, correos electrónicos y líneas telefónicas vinculadas a la operación. El cruce de información permitió reconstruir el recorrido del dinero y confirmar su destino final.
Con los datos obtenidos, se realizaron tareas de campo en Barranqueras, que incluyeron recorridas y consultas vecinales. De esta manera, se logró identificar al titular de la cuenta que había recibido la transferencia errónea, explicó Diario Río Negro.
El hombre, al ser entrevistado por los investigadores, manifestó que desconocía la acreditación del dinero en una de sus cuentas. Explicó que operaba con varias cuentas de Mercado Pago, algunas de las cuales se encontraban bloqueadas por no haber completado los procesos de validación de seguridad.
Durante la investigación, un operador de Mercado Pago detectó la acreditación del monto millonario en una cuenta inactiva. A partir de esa verificación, se inició un procedimiento interno que permitió gestionar el reembolso del dinero.
El destinatario fue asistido para recuperar el acceso a la cuenta mediante validación biométrica facial, autenticación de doble factor y verificación de dispositivo confiable. Una vez cumplidos esos pasos, el dinero quedó disponible para su devolución inmediata.
En la etapa final del proceso, el Equipo Fiscal N° 13, a cargo del fiscal Víctor Recio, ordenó formalmente la restitución del monto a la mujer damnificada y dispuso la incorporación de toda la documentación respaldatoria al expediente judicial.