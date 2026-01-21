Un gigante de Europa quiere sumar al Dibu Martínez

El interés por Dibu Martínez se reactivó de cara al próximo mercado de pases y la posibilidad de que Inter busque portero abrió una nueva ventana para el argentino. El campeón del mundo atraviesa un presente consolidado en Aston Villa y es considerado uno de los arqueros más valiosos del continente europeo. El atractivo del Torneo Apertura de fichajes en el verano europeo vuelve a poner su nombre en agenda.

Recién en las últimas horas, Sky Sports Italia aseguró que el club italiano analiza alternativas para reemplazar a Yann Sommer, cuyo vínculo finalizaría a mitad de año. En ese escenario apareció la figura de Dibu Martínez, quien también había sido observado por Manchester United durante la ventana anterior, aunque sin avances concretos.

El obstáculo económico

La prensa italiana señala que el principal condicionante para una eventual negociación radica en el salario del arquero argentino. Se trata de uno de los ingresos más altos en su puesto dentro de la Premier League, lo que exigiría una operación de alto costo para la Serie A. La posibilidad económica será uno de los factores que determinará si Inter transforma el interés en una oferta formal.

El vínculo entre ambas partes no es totalmente nuevo. En 2023, tras vender a André Onana, la institución lombarda realizó un intento por Dibu Martínez, pero Aston Villa lo rechazó por considerarlo insuficiente. A partir de ese movimiento, Inter terminó incorporando a Sommer, que hoy aparece más cerca de cerrar su ciclo en el club.

Un arquero consolidado en la élite

Desde Qatar 2022, Dibu Martínez acumuló distinciones individuales de alto impacto: Guante de Oro de la FIFA en 2022 y 2024, además del Premio Lev Yashin de France Football en 2023 y 2024. Ese recorrido aumentó tanto su valor deportivo como su cotización de mercado y lo posicionó en el radar de grandes clubes europeos.

Por el momento no hay cifras oficiales ni negociaciones confirmadas. El próximo mercado europeo será determinante para evaluar si Inter avanza en la operación o si el interés queda circunscripto al análisis interno que realizan los clubes durante el verano del hemisferio norte.