Real Madrid y PSG estarían interesados en Enzo Fernández

El Chelsea habría declarado transferible al mediocampista argentino Enzo Fernández y fijó una cifra millonaria para su salida. Real Madrid y PSG aparecen como los principales interesados.
Enzo Fernández podría dejar Chelsea a mediados de 2026, luego de que la dirigencia del club londinense se mostrara abierta a negociar su pase ante una oferta considerada “irresistible”. La decisión generó un fuerte impacto en el mercado europeo, donde ya se mencionan dos gigantes dispuestos a avanzar por el mediocampista de la selección argentina: Real Madrid y Paris Saint-Germain.
El volante, de 25 años, se consolidó como una de las piezas centrales del conjunto Blue en las últimas temporadas y llegó incluso a portar la cinta de capitán en ausencia de Reece James. Sin embargo, el club habría modificado su postura inicial de considerarlo “intocable” debido a las actuales exigencias financieras y a la intención de renovar parte del plantel.
Según versiones de la prensa europea, Chelsea estaría dispuesto a vender al argentino siempre que la propuesta permita recuperar, o incluso superar, la fuerte inversión realizada en su fichaje. Fernández arribó al club proveniente de Benfica a cambio de una cifra cercana a los 121 millones de euros, por lo que la dirigencia fijaría un piso muy elevado para iniciar cualquier negociación.
En ese contexto, el interés del Paris Saint-Germain tomó fuerza luego de que medios franceses señalaran al campeón del mundo como uno de los principales objetivos del equipo dirigido por Luis Enrique. De acuerdo con esas versiones, el club parisino estaría dispuesto a desembolsar alrededor de 150 millones de dólares para quedarse con el pase del argentino.
Por su parte, el Real Madrid también aparece en escena con la intención de reforzar el mediocampo. La dirigencia encabezada por Florentino Pérez buscaría evitar errores recientes en el mercado y acelerar gestiones para no perder una oportunidad estratégica, apuntando a Fernández como una pieza clave para su nuevo proyecto deportivo.
En lo estrictamente futbolístico, el mediocampista atraviesa una temporada destacada. En lo que va del ciclo actual, disputó 31 partidos oficiales, en los que convirtió ocho goles y brindó cuatro asistencias, números que reforzaron su condición de referente dentro del plantel londinense.
Mientras se multiplican las versiones sobre su futuro, Enzo Fernández continúa enfocado en la competencia con Chelsea, que pelea por puestos de clasificación a la próxima Champions League y afronta compromisos decisivos en el plano internacional.