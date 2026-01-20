Ex glorias del United cuestionaron al entrerriano Lisandro Martínez y reavivaron la polémica

La polémica en torno al entrerriano Lisandro Martínez y sus cruces con históricos referentes del Manchester United sumó nuevos capítulos en las últimas horas. Luego de su destacada actuación en el clásico frente al Manchester City, Paul Scholes y Nicky Butt redoblaron sus cuestionamientos al defensor argentino, mientras que Rio Ferdinand salió públicamente a respaldarlo.

El conflicto se había iniciado antes del duelo ante el City, cuando Scholes y Butt, durante el pódcast The Good, The Bad and The Football, pusieron en duda la capacidad física de Martínez para enfrentar a Erling Haaland, ironizando sobre la diferencia de estatura entre ambos. “Lo va a levantar y llevar corriendo, como un padre con un nene”, dijo Butt, mientras que Scholes agregó: “Lo va a lanzar a la red”.

Sin embargo, el desarrollo del partido desmintió esas afirmaciones. Martínez fue una de las figuras en la victoria por 2-0 del United en Old Trafford y, tras el encuentro, respondió con dureza a las críticas. “Puede decir lo que quiera. Ya le dije que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera. A mi casa, a donde sea”, expresó el defensor argentino, en declaraciones que rápidamente tomaron repercusión mediática, publicó La Nación.

Lisandro Martínez marcando a Erling Haaland durante el último clásico de Manchester (foto AP)

Lejos de cerrar la discusión, Scholes volvió a referirse al tema en redes sociales y en su pódcast. En una historia de Instagram, publicó un mensaje irónico: “Alguien tuvo un buen partido, estoy realmente feliz por vos. Té, sin azúcar, por favor…”. Días después, reafirmó su postura. “Todavía no he cambiado de opinión. No estoy seguro de que se pueda ganar una liga con él”, sostuvo, y agregó: “Las críticas motivan. Creo que tenemos que atribuirnos parte del mérito por la actuación de Martínez”.

Por su parte, Butt fue más directo y apuntó contra la reacción del argentino. “Cuando alguien se enoja tanto por algo que se dice en un pódcast y dice ‘vení a mi casa’, que madure”, afirmó. Y añadió: “Si te vas a poner tan sensible por un comentario, no deberías estar en un club grande como el United. Esto te va a pasar durante toda tu carrera”.

Ambos exfutbolistas insistieron en que sus dichos iniciales fueron en tono informal y sin intención de ofender. No obstante, mantuvieron una mirada crítica sobre la respuesta pública de Martínez, más allá de reconocer su buen desempeño ante el City.

En contraste, quien eligió respaldar al defensor argentino fue Rio Ferdinand. El exzaguero del United consideró que la polémica “se volvió demasiado personal” y defendió la actitud de Martínez. “No es un problema grave, pero esta semana se interpretó como algo más grande de lo que es”, señaló en su programa Rio Ferdinand Presents.

Ferdinand reveló que dialogó con el argentino tras el partido y destacó su mentalidad. “Está en su derecho de expresar lo que siente. No está diciendo ‘vení a pelear’, sino ‘si tenés algo para decirme, decímelo cara a cara’”, explicó. Además, lo definió como “un crack” y “un gran compañero de vestuario”, subrayando su condición de campeón del mundo.

Lisandro Martínez

En un contexto en el que Martínez busca recuperar continuidad tras una serie de lesiones graves, incluido una rotura de ligamentos, el respaldo de Ferdinand aparece como un contrapeso significativo frente a las críticas. Mientras las glorias del pasado discuten su perfil y su carácter, el defensor argentino volvió a destacarse dentro del campo de juego.

Con el próximo compromiso ante Arsenal en el horizonte, el entrerriano Lisandro Martínez continúa en el centro de la escena. La polémica sigue abierta, pero en la cancha, sus actuaciones comienzan a hablar con claridad.