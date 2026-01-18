 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Fútbol internacional

El entrerriano Lisandro Martínez desafió a una leyenda del United tras el clásico

El futbolista nacido en Gualeguay anuló a Erling Haaland durante gran parte del encuentro y sostuvo un duelo físico y táctico que se transformó en uno de los ejes del clásico. Minutos después le respondió a Paul Scholes.

18 de Enero de 2026
Lisandro Martínez.
Lisandro Martínez. Foto: Archivo.

El entrerriano Lisandro Martínez fue uno de los destacados en la victoria del Manchester United ante el City por 2-0 en Old Trafford, en el marco de la Premier League, y quedó en el centro de la escena tanto por su actuación defensiva como por su respuesta hacia un ex futbolista del club que lo había criticado en la previa del clásico.

 

 

Respuesta ante cuestionamientos

 

El defensor anuló a Erling Haaland durante gran parte del encuentro y, tras el partido, apuntó contra Paul Scholes, quien había puesto en duda su rendimiento en un podcast deportivo antes del duelo. Consultado por la prensa, Martínez afirmó que no tiene inconvenientes en escuchar observaciones, pero invitó a que se hagan personalmente.

 

También Nicky Butt, otro histórico, había ironizado acerca del duelo físico entre ambos jugadores y sostuvo que la diferencia corporal podía marcar el partido. Las declaraciones no modificaron la preparación del entrerriano, que sostuvo que su enfoque pasa por la competencia y el funcionamiento colectivo.

 

Lisandro Mart&iacute;nez y Paul Scholes. Foto: Archivo.
Identidad provincial y recorrido europeo

 

A los 28 años, Martínez es uno de los futbolistas entrerrianos con mayor continuidad en la elite del fútbol internacional. Formado en Gualeguay, consolidado en Ajax y campeón del mundo con la selección argentina, llegó al Manchester United donde se afianzó como titular y referente defensivo.

 

La presencia de un jugador surgido en el interior del país en una liga como la inglesa es observada con interés en Entre Ríos, donde su evolución profesional continúa siendo motivo de seguimiento y reconocimiento.

 

 

Reacciones posteriores y contexto del club

 

Scholes volvió a referirse al defensor este domingo mediante una publicación en redes sociales, en la que utilizó un comentario irónico para aludir al rendimiento del argentino en el clásico. El cruce no escaló más allá del plano mediático.

 

El triunfo se produjo en el debut de Michael Carrick como entrenador principal del Manchester United tras la salida de Ruben Amorim. Según señaló Martínez, la llegada del nuevo cuerpo técnico aportó serenidad y claridad en el proceso de trabajo, aspectos que valoró puertas adentro del club.

 

