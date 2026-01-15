Enzo Fernández podría cambiar de club antes del Mundial: dos grandes de Europa lo buscan

Enzo Fernández volvió a instalarse en el radar de los clubes más poderosos del continente. Capitán y pieza clave en el Chelsea, el volante argentino atraviesa un presente sólido en la Premier League y su nombre vuelve a figurar entre los posibles movimientos del próximo mercado.

PSG apunta a reforzar su mediocampo

De acuerdo con el medio francés L’Équipe, el Paris Saint-Germain evalúa incorporar a Enzo Fernández como parte de su estrategia deportiva de cara a la temporada 2026/27. El reciente campeón de la Champions League buscaría sumar futbolistas con liderazgo y recorrido internacional, un perfil que el argentino cumple desde su irrupción en Benfica y su posterior transferencia a la Premier.

El club parisino cuenta con músculo financiero para ejecutar operaciones de este calibre y en los últimos años acumuló figuras del máximo nivel. En este contexto, la posibilidad de sumar a Enzo Fernández encaja en el proyecto de continuidad competitiva.

Enzo Fernández en la mira del Real Madrid y PSG. Foto: Archivo.

Real Madrid también observa su situación

Además del PSG, el Real Madrid sigue de cerca la evolución del futbolista, especialmente tras la salida de Toni Kroos y los cambios que atraviesa su mediocampo. El club español evaluaría alternativas para completar el recambio generacional en el sector central de la cancha y el argentino aparece como una opción viable.

Igualmente, Enzo Fernández tiene contrato vigente con el Chelsea hasta mediados de 2032, lo que le da al club londinense una posición firme en cualquier negociación. Por ahora, no existe señal editorial o institucional que sugiera una venta inmediata, aunque el interés de la élite europea vuelve a colocarlo en la agenda internacional.

Con un presente competitivo y proyección a largo plazo, Enzo Fernández se mantiene como uno de los mediocampistas argentinos mejor considerados del mundo.