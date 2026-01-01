Chelsea despidió a Enzo Maresca seis meses después de ganar el Mundial de Clubes

Chelsea confirmó la salida de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo en el inicio del 2026. La decisión se tomó tras tensiones internas, resultados irregulares y diferencias con la dirigencia, a pocos días de una exigente seguidilla de partidos.
Chelsea confirmó oficialmente la salida de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo en las primeras horas del 2026. La decisión se produjo seis meses después de que el técnico italiano conquistara el Mundial de Clubes de la FIFA y la UEFA Conference League, y a solo tres días de un compromiso clave por la Premier League.
“El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado”, informó la institución en un comunicado difundido este jueves. En el texto, el club agradeció al entrenador por los títulos obtenidos y señaló que, con objetivos aún en disputa en cuatro competiciones, consideró que un cambio en el banco de suplentes era la mejor opción para reencauzar la temporada.
Según la prensa británica, la determinación se venía gestando desde el cierre de 2025 en un contexto de tensiones internas, resultados irregulares y una relación deteriorada entre el entrenador y la dirigencia. The Guardian sostuvo que “la relación de Maresca con la directiva se quebró”, mientras que otros medios señalaron un desgaste con los responsables deportivos del club.
Motivos de la desvinculación
De acuerdo con distintas publicaciones especializadas, uno de los principales focos de conflicto estuvo vinculado a la comunicación del entrenador con Manchester City, club en el que Maresca había trabajado junto a Josep Guardiola. El técnico informó a la dirigencia que había sido consultado como posible reemplazante de Guardiola a partir del segundo semestre de 2026, situación que generó malestar interno.
A esto se sumaron diferencias con el cuerpo médico por el manejo de futbolistas lesionados, ausencias en conferencias de prensa y decisiones tácticas que no convencieron a la cúpula dirigencial. El Daily Mail detalló que la falta de asistencia del entrenador a una rueda de prensa posterior a un empate reciente fue considerada poco profesional por el club.
En lo deportivo, Chelsea se encontraba en el quinto puesto de la Premier League con 30 puntos, a 15 del líder Arsenal. En los últimos siete partidos de liga, el equipo solo había conseguido una victoria. El último encuentro dirigido por Maresca fue el empate 2-2 ante Bournemouth, disputado el 30 de diciembre, con Enzo Fernández como una de las figuras.
Un calendario exigente
La salida del entrenador se dio en un momento clave de la temporada. Sin un director técnico confirmado, Chelsea debía afrontar compromisos decisivos en la Champions League, donde marchaba 13° con 10 puntos, además de partidos por la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga.
En enero, el equipo tenía programados nueve partidos oficiales, incluida una visita a Manchester City, el debut en la FA Cup y una semifinal de la Copa de la Liga frente a Arsenal.
Los candidatos a reemplazarlo
Tras el anuncio, comenzó a circular una lista de posibles reemplazantes. El periodista Fabrizio Romano indicó que el club no demoraría el anuncio del nuevo entrenador. Entre los principales candidatos aparecieron Liam Rosenior, actual técnico del Racing Estrasburgo, Roberto De Zerbi y Andoni Iraola.
En total, Enzo Maresca dirigió a Chelsea en 92 partidos oficiales, con un saldo de 55 triunfos, 16 empates y 21 derrotas, cerrando su ciclo en medio de una temporada aún abierta en múltiples frentes.