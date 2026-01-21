Una mujer integra por primera vez el Cuerpo de Bomberos Zapadores: “Es un orgullo”

Miguelina Retamal se convirtió en la primera mujer en integrar el Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos. En diálogo con Elonce, contó cómo fue su formación, sus primeras intervenciones y destacó la vocación como eje central del trabajo en situaciones de emergencia.
Miguelina Retamal marcó un hecho histórico al convertirse en la primera mujer en integrar el Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos. Su incorporación se concretó tras aprobar el curso de capacitación específico que habilita a formar parte de esta división especializada, clave en la atención de incendios, rescates y situaciones de riesgo.
La oficial subinspectora cuenta con 11 años de servicio dentro de la fuerza policial y expresó su satisfacción por este nuevo desafío profesional. “Estoy muy bien, muy contenta y feliz. Trabajo con mucho entusiasmo y compromiso”, afirmó en diálogo con Elonce, al referirse a sus primeros días dentro del cuerpo.
Retamal explicó que el ingreso a la División Bomberos demandó un proceso de formación exigente. “Para ingresar a la División Bomberos tuve que capacitarme y realizar el curso que se dicta todos los años. En 2025 fue el tercer curso y pude aprobarlo con éxito; hoy estar acá es el resultado de ese esfuerzo”, señaló.
Vocación y trabajo en equipo
La subinspectora contó que su interés por el área se fue consolidando a lo largo de su trayectoria en la Policía. “Siempre me llamó la atención esta área. En cada intervención notaba que ellos tenían una forma distinta de actuar frente a las situaciones de crisis”, relató, al comparar el trabajo de los bomberos con otras funciones policiales.
En ese marco, subrayó que la vocación resulta determinante para desempeñarse en la división. “La vocación es lo más importante. También hay que tener espíritu de cuerpo y trabajar en equipo, algo que se aprende y se fortalece acá”, destacó.
Retamal remarcó además la preparación constante que caracteriza al cuerpo. “El trabajo de la División es muy amplio. Hay capacitación permanente y el personal está totalmente equipado para intervenir en situaciones especiales”, indicó, al dar cuenta de la complejidad de las tareas que realizan los Bomberos Zapadores.
Primeras intervenciones
A poco tiempo de su incorporación formal, la oficial ya participó de distintas actuaciones operativas. “Llevo apenas una semana, pero ya participé en algunas intervenciones, siempre acompañada por bomberos con más experiencia. Me sentí muy contenida y apoyada en todo momento”, aseguró.
Entre los procedimientos recientes, mencionó su participación en incendios de pastizales, una problemática frecuente durante los meses de altas temperaturas. “Intervenimos en incendios de pastizales y es importante recordar a la gente que tome precauciones, sobre todo con el calor y la sequedad, para no afectar a la naturaleza ni a los vecinos”, advirtió.
Un paso que abre camino
Finalmente, Retamal valoró el significado institucional de su ingreso al cuerpo y el rol que puede cumplir para futuras incorporaciones. “Que hoy haya personal femenino en esta área es muy importante. Esta oportunidad la asumo con mucha responsabilidad y orgullo”, afirmó.
En ese sentido, expresó su deseo de que su experiencia motive a otras mujeres dentro de la fuerza. “La idea es que más mujeres se animen, se capaciten y que mi incorporación ayude a abrir ese camino”, concluyó.
El ingreso de Miguelina Retamal al Cuerpo de Bomberos Zapadores representó un hecho inédito para la Policía de Entre Ríos y fue destacado como un avance en la integración y ampliación de roles dentro de una de las áreas más exigentes de la fuerza.