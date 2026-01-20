La entrerriana Emilia Mernes cambió el escenario por la pista y debutó sobre el hielo en Nueva York

La cantante entrerriana Emilia Mernes compartió postales de su estadía en Estados Unidos junto a Duki y un grupo de amigos. Entre risas, caídas y algunas piruetas improvisadas, la experiencia reflejó el clima distendido del viaje, marcado por la nieve y el espíritu invernal de Manhattan.
La entrerriana Emilia Mernes inició el 2026 de vacaciones en Nueva York, donde compartió distintas postales de su estadía junto a su pareja, el músico Duki, y un grupo de amigos. La ciudad estadounidense se convirtió en el escenario elegido para combinar descanso, estudio y tiempo en pareja.
En las últimas horas, la cantante mostró un video en el que se la vio patinando por primera vez sobre una pista de hielo. Entre risas, caídas y algunas piruetas improvisadas, la experiencia reflejó el clima distendido del viaje, marcado por la nieve y el espíritu invernal de Manhattan.
A través de sus redes sociales, Emilia compartió imágenes que retrataron distintos momentos de la escapada. “Estudiando en la ciudad que nunca duerme muy bien acompañada”, escribió en una publicación, donde se la observó junto a Duki recorriendo las calles de la ciudad y disfrutando de paseos urbanos. En varias de las fotos, ambos aparecieron abrigados, sonrientes y relajados, lejos de los compromisos habituales de la agenda artística.
El viaje no tuvo solo un perfil turístico. En una de las postales, la artista mostró su rutina de estudio, con cuadernos, lápices y una notebook sobre el escritorio, junto a un cartel con la frase “Speak like a local”, en referencia al aprendizaje del idioma inglés. De este modo, la estadía también funcionó como una instancia de formación personal y profesional.
Las imágenes incluyeron además entrenamientos compartidos en el gimnasio, recorridas por Central Park, visitas a sitios emblemáticos como el Rockefeller Center y caminatas bajo la nieve, que aportaron un tono cinematográfico al álbum digital del viaje.
La gastronomía fue otro de los protagonistas de la escapada. Cenas elegantes, platos elaborados y brindis con vino formaron parte de las postales, al igual que momentos de relax en el alojamiento, donde Emilia se mostró de manera espontánea, rodeada de apuntes y material de estudio.
El recorrido por la ciudad se completó con imágenes frente a edificios clásicos, bibliotecas y paisajes urbanos iluminados al atardecer. Cada publicación dejó ver un equilibrio entre lo cotidiano y lo glamoroso, con un estilo cuidado pero natural.
Así, Emilia Mernes y Duki eligieron comenzar el año en Nueva York, combinando paisajes invernales, aprendizaje, actividad física y tiempo compartido. Lejos del escenario local, la pareja mostró una faceta íntima y relajada, documentando una experiencia que unió vacaciones, crecimiento personal y romance.