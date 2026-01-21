Conducía con 2,27 g/l de alcohol en sangre y se justificó: “Vengo de la comparsa, me iba a dormir”

Un conductor fue interceptado en un control vehicular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. El resultado del test de alcoholemia fue alarmante: 2,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

Visiblemente desorientado y con dificultades para hablar, el hombre intentó justificarse ante los agentes: "Vengo de la comparsa, me iba a dormir". Pese a la excusa, el vehículo fue retenido y se procedió a la inhabilitación de la licencia de conducir.

“Medio vaso”

En otro procedimiento realizado por la ANSV, una motociclista también dio positivo en el test de alcoholemia. Antes de soplar, buscó minimizar la situación: "Tomé solo medio vaso, nada". El resultado desmintió sus palabras: 0,55 g/l de alcohol en sangre.

Circular en moto bajo los efectos del alcohol implica un riesgo aún mayor: menor estabilidad, tiempos de reacción reducidos y una alta probabilidad de sufrir lesiones graves ante cualquier maniobra inesperada.

El alcohol afecta la coordinación, la percepción y la capacidad de respuesta a la hora de conducir un vehículo. Estos operativos de la ANSV se realizan diariamente en todo el país y buscan detectar y desalentar el alcohol al volante.