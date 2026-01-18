 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Joven alcoholizada despistó con su auto, subió a la vereda y chocó contra un árbol en Paraná

El siniestro se produjo en la intersección de Moisés Lebensohn y Juan Báez, en Paraná. La conductora dio positivo en el test de alcoholemia con 2,01 g/l y el vehículo fue retenido por Tránsito Municipal.

18 de Enero de 2026
Una joven conductora protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana de este domingo, luego de perder el control de su automóvil, subir a la vereda y chocar contra un árbol.

 

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Moisés Lebensohn y Juan Báez, en la ciudad de Paraná. El vehículo involucrado fue un Volkswagen Up, que circulaba por Moisés Lebensohn en sentido sur-norte cuando, al llegar al cruce, se produjo el despiste.

 

Posteriormente, personal policial de Comisaría Trece intervino en el lugar y constató que la conductora emanaba un fuerte aliento etílico al hablar. Ante esta situación, se solicitó la colaboración del personal de Tránsito Municipal para realizar el control correspondiente.

Alcoholemia positiva y retención del vehículo

Una vez en el lugar, los agentes municipales efectuaron el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre. En consecuencia, se procedió a la retención del automóvil y al labrado del acta de estilo.

