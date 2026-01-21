Inundaciones en Mozambique: lluvias persistentes y desbordes complican a medio millón de habitantes

Las inundaciones que castigaron el sur y el centro de Mozambique en los últimos días generaron una crisis humanitaria que ya superó el medio millón de personas afectadas. Las provincias más comprometidas son Gaza, Maputo y Sofala, donde se registraron anegamientos, desplazamientos y daños en infraestructura crítica. La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) calificó la situación como “grave y en desarrollo”.

En conferencia de prensa desde Xai Xai, la jefa de OCHA en Mozambique, Paola Emerson, explicó que la combinación de lluvias persistentes y descargas de agua desde presas para evitar fallas estructurales intensificó el desastre. Indicó que el impacto abarca servicios sanitarios, carreteras y cadenas de suministro, con una red vial que supera los 5000 kilómetros afectados en nueve provincias.

Infraestructura dañada y riesgo sanitario

El aislamiento de varias comunidades se agravó por el daño en la principal autopista que conecta Maputo con el resto del país. Esa interrupción complicó la llegada de asistencia y retrasó el transporte de bienes esenciales. Emerson añadió que la emergencia puso en tensión los servicios médicos locales y obligó a reforzar las alertas de seguridad debido a la presencia de cocodrilos en zonas inundadas.

El Gobierno de Mozambique desplegó operaciones de rescate, evacuación y traslado hacia zonas más altas. Hasta el momento se encuentran activos 51 centros de refugio temporal donde se alojan más de 50.000 personas desplazadas. Unas 38.000 corresponden a la provincia de Gaza, una de las más afectadas por el desborde del río Limpopo.

Inundaciones en Mozambique. Foto: AP.

Impacto en el ganado y riesgo alimentario

Las autoridades locales reportaron la pérdida de más de 27.000 cabezas de ganado. Ese dato preocupó particularmente a los organismos humanitarios debido a la relación directa entre la ganadería y los ingresos de las familias rurales. La reducción de animales también amenaza la seguridad alimentaria en un contexto en el que el país ya enfrentaba desafíos climáticos y productivos.

Guy Taylor, jefe de Comunicaciones de UNICEF, advirtió que la situación afecta especialmente a los niños. Precisó que más de la mitad de los 513.000 damnificados serían menores de edad, muchos de ellos alojados en refugios temporales. La temporada de ciclones prevista para las próximas semanas podría agravar el cuadro sanitario y humanitario.

Los organismos internacionales continúan monitoreando el avance del fenómeno. La ONU señaló que el acceso terrestre es uno de los factores determinantes para acelerar la asistencia durante las próximas jornadas. La continuidad de las lluvias, el estado de las presas y la evolución climática serán claves para definir el alcance de una emergencia que mantiene en alerta a buena parte de Mozambique.