Ascienden a 40 los muertos por descarrilamiento y choque de trenes en España

El accidente ferroviario ocurrió a la altura de Adamuz, tras el descarrilamiento de una formación que invadió la vía contraria. Las autoridades investigan una posible falla en la infraestructura y decretaron tres días de luto nacional.
Ascienden a 40 los fallecidos y a 152 los heridos tras una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años en España registrada este domingo en la región de Andalucía, cuando dos trenes que circulaban en sentidos opuestos colisionaron tras el descarrilamiento de una de las formaciones.
El hecho ocurrió a la altura de Adamuz, una localidad de la provincia de Córdoba de unos 4.000 habitantes, cuando el tren 6189 de la empresa Iryo, que viajaba desde Málaga hacia Madrid, descarriló e invadió la vía contigua. Apenas 20 segundos después, sus últimos vagones impactaron contra una formación Alvia de Renfe que circulaba desde Madrid hacia Huelva. Ambas unidades transitaban a más de 200 kilómetros por hora.
Como consecuencia del choque, al menos tres vagones se desprendieron y cayeron por un terraplén de cuatro metros, quedando separados a unos 500 metros del lugar del impacto. En total, cerca de 500 pasajeros viajaban entre ambas formaciones al momento del accidente, publicó Clarín.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, explicó que “fue imposible actuar”, al señalar que el intervalo entre ambos trenes fue de apenas 20 segundos, un tiempo insuficiente para que los sistemas de seguridad pudieran frenar la formación descarrilada. La empresa detalló que el tren de Iryo había superado su última revisión el pasado 15 de enero y tenía cinco años de antigüedad.
Testimonios de sobrevivientes describieron escenas de extrema violencia. “Me sacaron por una ventana mientras veía a mi hermana inconsciente y embarazada”, relató Ana García, de 26 años, quien viajaba en uno de los vagones siniestrados. Los equipos de emergencia solicitaron a los pasajeros ilesos que informen su estado a través de redes sociales para facilitar la identificación de sobrevivientes.
La investigación quedó en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que puso el foco en el estado de las vías y en un posible desprendimiento de ruedas del tren que descarriló. El Ministerio de Transporte indicó que se analiza una “rotura o alteración del carril”, aunque aclaró que aún no se puede confirmar si esa fue la causa directa del siniestro. La empresa Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informó que el tramo había sido remodelado hace ocho meses.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó a la zona del accidente y decretó tres días de luto nacional. “Vamos a conocer la verdad y cuando se sepa el origen de esta tragedia lo pondremos en conocimiento de la opinión pública”, afirmó. Además, pidió a la ciudadanía informarse únicamente por canales oficiales para evitar la desinformación.
En tanto, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y varias ciudades de Andalucía permanecerá suspendida al menos hasta el miércoles, mientras continúan las tareas de rescate, asistencia a las víctimas y peritajes técnicos en la zona del siniestro.