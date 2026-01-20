Pakistán: al menos 21 muertos por un incendio en un centro comercial

Un incendio en el centro comercial Gul Plaza, en Karachi, causado presumiblemente por un cortocircuito, dejó al menos 21 víctimas fatales y más de 65 personas desaparecidas, según informaron autoridades locales de Pakistán.

El siniestro comenzó el domingo y demandó más de 24 horas para ser controlado, en medio de un operativo que involucró a múltiples dotaciones de bomberos y personal de rescate.

Operativo complejo y riesgo estructural

La magnitud del fuego y el tamaño del complejo comercial, ubicado en la transitada avenida MA Jinnah Road y con más de 1.200 locales en su interior, complicaron el avance de los equipos de emergencia.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el gobierno de la provincia de Sindh señaló que parte de la estructura colapsó y que otros sectores quedaron inestables, lo que obliga a trabajar con maquinaria pesada de forma controlada.

Incendio Pakistan. Foto: Reuters.

El ministro principal de Sindh, Syed Murad Ali Shah, confirmó la cifra de 21 fallecidos y advirtió que se continúa la búsqueda de más de 65 personas. “La situación es crítica y el número de víctimas podría aumentar mientras se despejan las zonas afectadas”, afirmó en contacto con la prensa local.

Investigación en curso y posibles causas

Si bien la investigación formal está en pleno desarrollo, fuentes policiales señalaron que las pericias preliminares apuntan a un cortocircuito como la causa inicial del incendio. La escena dejó grandes volúmenes de humo, altas temperaturas y derrumbes internos que dificultaron el acceso al corazón del edificio y ralentizaron la remoción de escombros.

El equipo estatal Rescate 1122 lidera las operaciones y advierte que las próximas jornadas serán decisivas para ubicar a los desaparecidos. La comunidad internacional sigue con atención el caso, en tanto el gobierno de Pakistán evalúa medidas adicionales de seguridad edilicia y protocolos de emergencia en grandes complejos comerciales.

De momento, las autoridades no brindaron una estimación final sobre daños materiales ni precisaron cuándo podría restablecerse la actividad en la zona.