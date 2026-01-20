Sofía Pachano fue mamá y optó por un nombre particular para su bebé

Sofía Pachano fue mamá y compartió la primera foto de su hijo, anunciando el nacimiento con una imagen que enterneció las redes.
El nacimiento del primer hijo de Sofía Pachano marcó un momento muy especial tanto para la familia como para sus seguidores. La actriz fue mamá y compartió la primera foto de su hijo a través de sus redes sociales, donde la noticia se viralizó rápidamente y generó una ola de mensajes de afecto, felicitaciones y buenos deseos.
La artista eligió un anuncio sencillo pero cargado de emoción. Junto a una imagen íntima del recién nacido, escribió sin agregar más palabras que una frase breve y directa: “Holi Vito Ramundo Pachano”.
El posteo de la story confirmó lo que muchos esperaban desde hacía semanas, sellando así una nueva etapa personal junto a Santiago Ramundo, con quien mantiene una relación consolidada desde hace casi seis años, lejos del escándalo y con bajo perfil mediático.
Una imagen que habla por sí sola
En la fotografía que eligió compartir, Sofía evitó mostrar el rostro completo del bebé, priorizando la intimidad familiar. Se trata de un primer plano en el que se lo ve recostado de costado, envuelto en una mantita clara con detalles delicados que refuerzan la sensación de calma y ternura.
El recién nacido lleva un gorrito tejido color crema que cubre su cabeza y deja entrever parte de su orejita y su cabello oscuro. En una de sus muñecas se distingue claramente la pulsera identificatoria del sanatorio.
El acompañamiento del público y la familia
La noticia también despertó la emoción en el entorno artístico y familiar. La hija de Aníbal Pachano recibió felicitaciones de colegas, amigos y figuras del espectáculo que se sumaron al festejo virtual, destacando el momento especial que atraviesa.