 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Sofía Pachano fue mamá y optó por un nombre particular para su bebé

Sofía Pachano fue mamá y compartió la primera foto de su hijo, anunciando el nacimiento con una imagen que enterneció las redes.

20 de Enero de 2026
Pachano compartió la primera foto del bebé.
Pachano compartió la primera foto del bebé. Foto: Instagram

Sofía Pachano fue mamá y compartió la primera foto de su hijo, anunciando el nacimiento con una imagen que enterneció las redes.

El nacimiento del primer hijo de Sofía Pachano marcó un momento muy especial tanto para la familia como para sus seguidores. La actriz fue mamá y compartió la primera foto de su hijo a través de sus redes sociales, donde la noticia se viralizó rápidamente y generó una ola de mensajes de afecto, felicitaciones y buenos deseos.

 

La artista eligió un anuncio sencillo pero cargado de emoción. Junto a una imagen íntima del recién nacido, escribió sin agregar más palabras que una frase breve y directa: “Holi Vito Ramundo Pachano”.

El posteo de la story confirmó lo que muchos esperaban desde hacía semanas, sellando así una nueva etapa personal junto a Santiago Ramundo, con quien mantiene una relación consolidada desde hace casi seis años, lejos del escándalo y con bajo perfil mediático.

 

Una imagen que habla por sí sola

En la fotografía que eligió compartir, Sofía evitó mostrar el rostro completo del bebé, priorizando la intimidad familiar. Se trata de un primer plano en el que se lo ve recostado de costado, envuelto en una mantita clara con detalles delicados que refuerzan la sensación de calma y ternura.

El recién nacido lleva un gorrito tejido color crema que cubre su cabeza y deja entrever parte de su orejita y su cabello oscuro. En una de sus muñecas se distingue claramente la pulsera identificatoria del sanatorio.

 

El acompañamiento del público y la familia

La noticia también despertó la emoción en el entorno artístico y familiar. La hija de Aníbal Pachano recibió felicitaciones de colegas, amigos y figuras del espectáculo que se sumaron al festejo virtual, destacando el momento especial que atraviesa.

Temas:

Sofía Pachano bebe nombre del bebé
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso