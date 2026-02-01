 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Aniversario

Villa Clara celebró sus 124 años con actos, música en vivo y la presencia de la vicegobernadora

La localidad del departamento Villaguay conmemoró un nuevo año de historia en el Paseo de la Estación con espectáculos culturales, participación de colectividades y emprendedores.

1 de Febrero de 2026
La comunidad de Villa Clara conmemoró este sábado su 124° aniversario con una jornada que combinó actividades institucionales, propuestas culturales y espacios destinados a emprendedores locales. Los festejos se desarrollaron en el Paseo de la Estación y contaron con la participación de autoridades provinciales y municipales, encabezadas por la vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente local Luis Guy.

 

El encuentro reunió a vecinos, familias y representantes de distintas instituciones en un clima festivo que buscó poner en valor la historia, la identidad y el crecimiento de la localidad del departamento Villaguay. Además del acto protocolar, hubo música en vivo, danzas y una feria que permitió visibilizar el trabajo de productores y artesanos de la zona.

 

 

Cultura, identidad y participación comunitaria

 

La convocatoria fue impulsada por el municipio junto a espacios culturales y agrupaciones artísticas. Durante la tarde se presentaron la Banda de la Policía de Entre Ríos, artistas de folclore y cumbia, ballets de danza y colectividades que aportaron expresiones tradicionales, lo que le dio al evento un carácter plural y representativo.

 

También se montó un sector de emprendedores, donde vecinos ofrecieron productos regionales, artesanías y propuestas gastronómicas, consolidando la celebración como un espacio de encuentro social y promoción de la economía local.

 

 

En el acto central, la vicegobernadora agradeció la invitación del gobierno local y destacó el significado de la fecha para la comunidad. Señaló que la localidad se ha construido no solo a partir de las colonias agropecuarias, sino también gracias a la diversidad cultural que forma parte de su historia.

 

Asimismo, remarcó el trabajo conjunto que se viene desarrollando desde la gestión provincial junto al gobernador Rogelio Frigerio, y valoró el arraigo de las comunidades del interior, subrayando la importancia del acompañamiento estatal para impulsar el desarrollo productivo y social.

 

Un aniversario con mirada al futuro

 

Por su parte, el intendente Luis Guy expresó que la celebración estuvo dedicada a quienes construyeron la ciudad a lo largo de los años y a quienes la eligen a diario para vivir y trabajar. También agradeció la presencia de las autoridades provinciales y planteó la necesidad de continuar fortaleciendo el cuidado de los espacios públicos, la identidad local y el turismo como motor de crecimiento.

 

 

El acto contó además con la participación de funcionarios legislativos, fuerzas de seguridad, bomberos, representantes de comunas vecinas, concejales e integrantes de instituciones intermedias.

 

De esta manera, Villa Clara celebró un nuevo aniversario con una propuesta abierta a la comunidad, combinando tradición, cultura y proyección, en una jornada que volvió a poner en primer plano el valor del interior entrerriano.

Villa Clara aniversario Villaguay Alicia Aluani
