Palacio San José: vecinos y visitantes celebraron la puesta en valor histórica

En el marco del 174º Aniversario de la Batalla de Caseros y la firma del convenio para la puesta en valor del Palacio San José, en Concepción de Uruguay, se llevó adelante un festival especial en la histórica residencia del general Justo José de Urquiza. El evento contó con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, además de una gran concurrencia de vecinos de diferentes localidades de Entre Ríos que se acercaron para compartir una noche cargada de historia, cultura y música.

La jornada se desarrolló en uno de los patios centrales del Palacio San José, donde se montó un escenario y se ofreció una grilla artística que acompañó el carácter conmemorativo del acto institucional. Mientras sobre el escenario se sucedían los espectáculos, el público recorría el predio, disfrutando del entorno y del valor simbólico que representa este monumento histórico nacional.

En diálogo con Elonce, vecinos que se encontraban participando del evento destacaron la importancia del lugar y del anuncio realizado. “Es hermoso, lo conocemos desde chiquitos. Para todo entrerriano es un lugar conocido”.

Un lugar emblemático para entrerrianos y turistas

Otro de los entrevistados remarcó el valor histórico del sitio y su relevancia a nivel nacional: “Para el turista es un lugar emblemático. Cualquiera que conozca un poco de historia de la Argentina es un lugar que tiene que visitar”.

Al referirse a la firma del convenio entre Nación y Provincia para la puesta en valor del Palacio San José, el vecino expresó: “Para uno que es entrerriano y a lo largo de los años que lo ha visitado, ha visto cierto deterioro con el paso del tiempo. Esto es realmente importante para la cultura de la provincia”.

La recorrida continuó con más testimonios de familias que disfrutaban del festival. “Vine junto a mi nieta. San José es hermoso”, relató una vecina de Concepción del Uruguay.

Un espacio que une generaciones

La entrevistada destacó el vínculo familiar con el lugar: “Desde que son chiquitos nuestros chicos, hemos venido y hemos pasado mucho tiempo acá”. Y agregó: “Uno le va contando a las distintas generaciones lo que es el Palacio San José”.