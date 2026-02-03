Peajes sin efectivo: recuerdan que el 100% del cobro es electrónico y recomiendan usar TelePASE

Las autoridades recordaron a los usuarios que en las estaciones de peaje ya no se recibe dinero en efectivo, ya que el 100% del sistema de cobro es electrónico, con el objetivo de agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

Para quienes utilicen el pago mediante código QR, se recomienda arribar a la cabina con la aplicación o billetera virtual previamente abierta y lista para escanear, de modo de reducir los tiempos de espera y evitar demoras en la circulación.

Además, se informó que en las próximas horas comenzará a funcionar el pago con tarjetas de crédito y débito, por lo que se aconseja a los conductores tener las tarjetas preparadas al momento de llegar al peaje.

Desde la concesionaria destacaron que la alternativa más rápida y económica para transitar por el corredor es el uso de TelePASE o Telepeaje Plus, sistemas que permiten un cobro inmediato y cuentan con una tarifa significativamente menor en comparación con el pago electrónico manual.

Durante la jornada de este martes, TelePASE y Telepeaje Plus estarán operativos en el Peaje Zárate, mientras que en los próximos días su implementación se realizará de manera progresiva en el resto de las estaciones.

No obstante, aclararon que ambos sistemas ya funcionan en todas las estaciones del corredor. Las autoridades insistieron en la importancia de planificar el pago antes de llegar al peaje para evitar inconvenientes y contribuir a una circulación más fluida.

La demolición de las cabinas de peaje en el enlace Victoria-Rosario

La nueva concesionaria, denominada Conexión Alto Delta, comenzó en los primeros días de enero los trabajos de desmalezamiento y corte de pasto desde la cabecera Victoria, en Entre Ríos. Según se informó, estas tareas continuarán hasta alcanzar la estación de peaje ubicada del lado de Rosario, en Santa Fe.

Además, se realizaron labores de bacheo de emergencia sobre la traza del puente, desde Rosario hacia Victoria. Se trata de una obra considerada urgente debido al deterioro del pavimento, con huellas profundas y baches que representan un riesgo para la circulación vehicular.

Otro de los trabajos anunciados fue la reconstrucción total de la rotonda de ingreso a Victoria, ubicada en la intersección de la ruta nacional 174 y la ruta provincial 11. Las obras comenzarían a partir del 20 de enero y forman parte de un plan integral de mejoras en la conexión vial entre Santa Fe y Entre Ríos.

En paralelo, varias grúas iniciaron el desmontaje de la antigua estación de peaje.