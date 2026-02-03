 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En el barrio Padre Kolbe

La comparsa "Colibrí" se prepara para los carnavales de Paraná

3 de Febrero de 2026
La comparsa Colibrí ensaya en el barrio Padre Kolbe
La comparsa Colibrí ensaya en el barrio Padre Kolbe Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

El conjunto está por cumplir 15 años y cuenta con seis estrellas en su haber. Este año, señalaron, van en la búsqueda de una más. "Le pedimos a la ciudad de Paraná que acompañe a los carnavales de nuestra ciudad", instaron.

La comparsa “Colibrí”, que ya suma 14 años, ensaya en el barrio Padre Kolbe, de cara a los carnavales de Paraná que se celebrarán del 13 al 17 de febrero en calle Salvador Maciá.

Foto: El Once
Foto: El Once
La comparsa "Colibrí" ensaya en barrio Padre kolbe

María, una de las integrantes de la comparsa, relató ante Elonce que es el cuarto año de “Colibrí”, “desde que renacimos en 2023”, señaló.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

Asimismo, indicó que se trabaja mucho “para que la ciudad de Paraná vea lo que hacemos durante todo el año”, indicó. Recordó además que en 2025 la comparsa salió segunda.

“Hacemos mucho trabajo artesanal”, enfatizó y anticipó que este año la comparsa brindará muchas sorpresas. “En el carnaval de la ciudad usamos muchos materiales reciclados como plástico, diarios, bolsas, lo que venga. Hacemos artesanías para los trajes de nuestra comparsa. Tenemos todo el glamour entre plumas, brillo, todo lo que es Colibrí”, especificó.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

En 2024 fueron campeones, mientras que en 2023 y 2025 la comparsa salió segunda. “Este año vamos por una estrella más porque somos los más campeones de Paraná”, aseguró.

 

Y precisó: “Tenemos seis estrellas en nuestro haber y vamos por la séptima. Le pedimos a la ciudad de Paraná que acompañe a los carnavales de nuestra ciudad”.

 

Por último, instó: “Vayan al corso, no se van a arrepentir. Todas las comparsas han trabajado para que nuestro carnaval crezca en calidad y para que no solo el vecino pueda asistir a nuestro corso, sino los turistas y a todos los que quieran ver lo hermoso que hacemos”.

 

La comparsa cuenta con la embajadora 2026, Belén; la reina de la comparsa, Ailén, quien relató que es la primera vez que tiene ese honor. “Estoy encantadísima. Me han elegido”, sinceró.

 

La reina de la batucada, Romina, contó que es la segunda vez que ocupa ese rol. “Me encanta bailar. Amo Colibrí”, destacó.

 

En tanto, otra de las integrantes, Eliana, contó: “Este año tengo el placer de ser bastonera de la comparsa”. Una de las pequeñas, Nahiara, de 11 años, señaló que es bastonera de la guardia del Paraná.

Temas:

comparsa Carnaval de Paraná
