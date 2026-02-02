El Carnaval uruguayense ya tiene grilla confirmada y arranca la venta de anticipadas

El Carnaval uruguayense comienza a palpitarse en Concepción del Uruguay con la confirmación oficial de la grilla 2026 y el inicio de la venta de entradas anticipadas desde este lunes en el Predio Multieventos.
El Carnaval uruguayense se prepara para vivir una de sus ediciones más esperadas y coloridas en 2026. Concepción del Uruguay volverá a ser escenario de una fiesta que, año tras año, convoca a miles de vecinos y turistas que llegan atraídos por la música, la danza y el despliegue artístico de las comparsas. Las noches del 7, 14, 16, 21 y 28 de febrero serán las fechas clave de esta celebración popular que tendrá lugar, como es tradición, en el Predio Multieventos.
La Comisión de Carnaval confirmó oficialmente la programación de las cinco jornadas, que contará con la participación de las comparsas Aimará, Unidos do Bahía, Tupi-Manjá, Mascarada y Urugua-í, además de una comparsa invitada. Cada noche tendrá una combinación distinta de pasadas, garantizando variedad y un espectáculo renovado para el público.
La apertura del carnaval será el 7 de febrero con Aimará, Unidos do Bahía y Tupi-Manjá. El 14 de febrero se presentarán una comparsa invitada, Mascarada y Urugua-í. El lunes 16 desfilarán Mascarada, Urugua-í, Aimará, Unidos do Bahía y Tupi-Manjá, mientras que el 21 lo harán Urugua-í, Mascarada, Aimará y Unidos do Bahía. El cierre, el 28 de febrero, reunirá a Unidos do Bahía, Urugua-í, Aimará, Mascarada y Tupi-Manjá.
Venta de entradas y ubicaciones
La venta de entradas anticipadas para la primera noche comenzará este lunes 2 de febrero en las boleterías del Predio Multieventos. La atención será de lunes a viernes de 19 a 22 horas y los sábados de 10 a 13, aceptándose todos los medios de pago.
Los valores anticipados para las dos primeras noches serán de $3.000 en concepto de seguro para niños de 0 a 4 años, $5.000 para chicos de 5 a 14 años y $10.000 para mayores. En el predio, la entrada general para mayores tendrá un costo de $12.000.
En cuanto a las ubicaciones, las tribunas tendrán un valor de $4.000 para el sector A y $3.000 para el sector B. Las sillas costarán $5.000 en primera fila, $4.000 en segunda y $3.000 en tercera. Los palcos tendrán un valor de $50.000 para el oficial y los sectores Pullman A, B, C y D, mientras que el palco VIP oscilará entre $50.000 y $60.000.
Alegorías y temáticas del Carnaval uruguayense
Las comparsas ya definieron las temáticas que desplegarán en esta edición del Carnaval uruguayense. Aimará presentará “Euforia”, una propuesta que reflexiona sobre la obsesión por las apariencias y la búsqueda de la felicidad auténtica.
Urugua-í, en tanto, participará con “Los espejos mágicos”, una invitación a viajar con la imaginación a través de portales simbólicos que reflejan no solo la imagen, sino también la energía y el alma, publicó 03442.
Por su parte, Unidos do Bahía, campeona 2025, competirá con “Teruka”, una alegoría inspirada en el espíritu ancestral del río Uruguay, que se alza como símbolo de defensa de la naturaleza, la vida y la identidad colectiva, transformando al carnaval en un mensaje de esperanza.