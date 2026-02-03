REDACCIÓN ELONCE
Continúa el armado del escenario para la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, con trabajos intensivos de estructura, sonido e iluminación de cara al fin de semana.
Continúa el armado del escenario para la Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad de Paraná, que se desarrollará durante el próximo fin de semana. Desde temprano, distintos equipos municipales trabajan intensamente en el predio para dejar todo listo y garantizar que el festival se desarrolle en condiciones óptimas para artistas y público.
En ese marco, Gerardo Reynoso y Bruno, agentes de conservación vial de la Municipalidad de Paraná, dialogaron con Elonce y brindaron detalles sobre las tareas que se están llevando adelante. “Estamos colaborando con la gente de la Fiesta Nacional del Mate. Nosotros estamos en el armado del escenario, escenografía y ahora el sonido. Nos toca ayudarlos en todo: bajar los parlantes y la iluminación”, explicaron, destacando el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales.
Los trabajos forman parte de un operativo integral que comenzó días atrás y que se intensificó a medida que se acerca la fecha del evento. La prioridad está puesta en la seguridad, la correcta instalación de las estructuras y el funcionamiento técnico del escenario principal, que será el epicentro de los espectáculos musicales.
Trabajo conjunto y tareas clave en el predio
Reynoso y Bruno señalaron que las labores no se limitan a una sola función, sino que abarcan múltiples aspectos del montaje. “Tuvimos que bajar la estructura, poner el piso y dar una mano en general a la gente”, indicaron, subrayando el esfuerzo físico y la coordinación necesaria para cumplir con los plazos establecidos.