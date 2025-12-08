Lanzan colecta de juguetes para los chicos del barrio Ricardo Güiraldes de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La comisión vecinal del barrio Ricardo Güiraldes inició una colecta de juguetes destinada a la tradicional entrega navideña para los niños del barrio. La campaña se organiza junto a la cantina ubicada en calle Blas Parera 2507, que habilitó cajas de recolección para recibir donaciones durante toda la tarde.
La presidenta de la comisión vecinal, Mónica Martínez, explicó a Elonce que la iniciativa busca sostener una actividad que se realiza cada año y que despierta gran expectativa entre los chicos. “Queremos agradecer a la cantina del barrio, que comenzó la colaboración para juntar juguetes que el día 22 de diciembre entregamos a nuestros gurises”, señaló.
La entrega será el 22 de diciembre a las 19, horario elegido para evitar las altas temperaturas. Según relató Martínez, la jornada contará con la presencia de Papá Noel y una duendecita, como ocurre tradicionalmente en cada edición. “Es una ilusión que tienen los chicos”, expresó.
Puntos de recepción de donaciones
Las donaciones pueden acercarse tanto a la cantina de Blas Parera 2507 como al centro comunitario Ricardo Güiraldes. En la cantina, las cajas estarán disponibles por la tarde, mientras que en el centro comunitario reciben juguetes de 13 a 16.30. La organización aclaró que se aceptan juguetes nuevos y usados en buen estado.
Martínez informó además que quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente al teléfono 155 144 929. “Si alguien quiere donar y traerlo, no hay problema”, afirmó.
Actividades de fin de año
El cierre anual de los talleres comunitarios se realizará el 17 de diciembre a las 19. Durante el año funcionaron propuestas de marroquinería, tejido, escuelita de fútbol, circo, apoyo escolar y batucada. La dirigente barrial destacó la participación de las familias y el valor de sostener estos espacios.
Asimismo, para el 20 de diciembre está previsto el tradicional pesebre viviente, organizado junto a la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Este evento también forma parte del calendario comunitario previo a la Navidad.