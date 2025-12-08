El Día de la Inmaculada Concepción: significado, historia y mensaje para las nuevas generaciones

El Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, celebrado cada 8 de diciembre, volvió a reunir a fieles de todo el país en misas y celebraciones patronales. En la Iglesia Cristo Peregrino, ubicada en barrio Paraná 16, el sacerdote Leandro Bonin explicó a Elonce el significado de esta festividad, su historia dentro de la Iglesia y el mensaje que ofrece a las nuevas generaciones.

Según destacó, se trata de “una de las fiestas más queridas por el pueblo de Dios”, profundamente arraigada en la vida religiosa de los católicos.

Una celebración antigua que se consolidó en 1854

Bonin recordó que el Día de la Inmaculada Concepción posee un origen remoto y que, aunque la Iglesia celebraba esta verdad desde hacía siglos, adquirió especial relevancia a mediados del siglo XIX.

“El Papa Pío Noveno declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de María en 1854. Esto ya se creía en la Iglesia desde hacía muchísimos siglos antes porque está fundado en la Escritura, pero el Papa dijo: ‘Esto es una verdad de fe’”, relató el sacerdote.

El dogma establece que María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción, algo que la tradición cristiana interpretó como un signo de la misión única que cumpliría como madre de Jesús.

“Básicamente, lo que significa la fiesta de la Inmaculada Concepción es que María nunca, nunca, nunca a lo largo de toda su existencia tuvo nada que ver con el pecado”, afirmó Bonin. El sacerdote remarcó que, según la doctrina católica, la Virgen no tuvo “ni la más ligera sombra del pecado original” y que a lo largo de su vida tampoco cometió falta alguna.

Una jornada que se celebra como un domingo

El sacerdote explicó que el 8 de diciembre es una de las cuatro fiestas de precepto del calendario litúrgico, lo que implica que los fieles deben participar de la misa, aunque el día no sea domingo.

“En todas las parroquias y probablemente en muchas capillas de la ciudad hoy hay varias misas casi como si fuera un domingo, porque es una misa de precepto en la cual vivimos el tercer mandamiento que nos invita a darle culto a Dios”, indicó.

En la parroquia Cristo Peregrino, las celebraciones incluyeron la misa de primeras comuniones prevista para la tarde. A su vez, Bonin recordó que en diversas ciudades entrerrianas este día reviste un carácter especial: “En Concepción del Uruguay hoy hay una gran fiesta porque es la patrona de la ciudad. En Villaguay también se celebra la fiesta patronal de la parroquia Inmaculada Concepción, y en Villa Urquiza los vecinos están viviendo su celebración patronal”.

El árbol de Navidad y su vínculo con la fecha

Cada 8 de diciembre, miles de familias en Argentina arman el tradicional árbol navideño. Consultado sobre esta costumbre y su relación con la fecha, Bonin explicó el simbolismo cristiano detrás del gesto.

“El árbol de Navidad, como tantos otros símbolos navideños, tiene orígenes bastante antiguos”, señaló a Elonce. Entre las interpretaciones, destacó la que lo vincula con el árbol de la vida del Génesis y con “el nuevo árbol de la vida que va a ser la cruz de Cristo”.

Según explicó, el árbol representa la vida que Dios ofrece al mundo y que, en Navidad, se manifiesta con plenitud. “El árbol en su color verde, en sus ramas, en su follaje, es para nosotros símbolo de la esperanza, de ese Dios que no se cansa de amarnos”, expresó.

Un mensaje espiritual en tiempos difíciles

En su reflexión final, el sacerdote se dirigió especialmente a los jóvenes. “A veces nosotros miramos el mundo y nos asusta un poco. Vemos tanto egoísmo, tanto individualismo. Parece que cuesta mucho la alegría”, reconoció.

Frente a ese panorama, aseguró que la celebración del Día de la Inmaculada Concepción recuerda la posibilidad de una vida guiada por el amor y la fe: “La Inmaculada Concepción significa que es posible vencer el pecado. Con Dios se puede superar el egoísmo, se puede perdonar y se pueden superar las dificultades. Con Dios es posible una vida mucho mejor”, dijo a Elonce.

Bonin concluyó con un mensaje directo. “Lo más acertado, la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es abrirle nuestro corazón a Dios”.