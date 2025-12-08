Doloroso adiós a los jóvenes fallecidos en trágico choque sobre Ruta 32

Dos jóvenes de 18 y 19 años, identificados como Juan Carlos Müller De Campos y Sasha Grandoli Riquelme, respectivamente, perdieron la vida como consecuencia de un accidente de tránsito registrado en la noche del domingo sobre el kilómetro 24,5 de la Ruta 32 que une las localidades de Seguí y Viale.

Los jóvenes viajaban en una moto 110 cc cuando, por causas a establecer, fueron colisionados por una camioneta Amarok que se dirigía en el mismo sentido, en dirección a Crespo.

Las redes sociales se colmaron de mensajes de dolor y despedida para los jóvenes, quienes eran aficionados a las motocicletas y solían compartir tiempo juntos. El joven era oriundo de Misiones y hacía un tiempo estaba radicado en Crespo, mientras que la chica era oriunda de Crespo.

De acuerdo a los primeros indicios de la investigación, la camioneta habría intentado sobrepasar a los motociclistas.

Sobre el accidente

La noche de este domingo se produjo un trágico accidente en la ruta 32, en el kilómetro 23 del tramo Viale-Seguí, que dejó como saldo la muerte de dos personas. El siniestro se produjo alrededor de las 20:30, cuando una camioneta, una Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 42, colisionó violentamente con una moto de 110 cilindradas cúbicas que circulaba en la misma dirección, causando el deceso inmediato de ambos ocupantes del rodado del rodado de menor porte.

Por otra parte, el conductor del vehículo de mayor porte, oriundo de Roque Sáenz Peña, salió ileso y, en principio, quedó detenido y a disposición de la Justicia.