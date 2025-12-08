La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: fotos de una celebración mágica en un bosque

La pareja celebró su casamiento en un entorno natural cordobés y compartió un álbum que se volvió viral. La ceremonia, llena de símbolos, detalles personalizados y guiños familiares, emocionó a los seguidores y mostró la intimidad de una jornada soñada.
El casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del espectáculo argentino. La ceremonia se desarrolló el sábado 6 de diciembre de 2025 en Estancia Bosque Alegre, un predio natural cercano a Villa Carlos Paz, donde la pareja eligió unir sus vidas rodeada de árboles centenarios, una laguna y un ambiente diseñado para transmitir calidez, armonía y emoción.
Un entorno natural para una unión soñada
La boda se llevó a cabo ante un centenar de invitados, entre familiares y amigos cercanos. La celebración se mantuvo en estricto hermetismo hasta que la pareja decidió compartir un álbum fotográfico en redes sociales, donde se vieron plasmados los momentos más íntimos de la jornada. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron miles de mensajes de cariño.
“Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico”, escribió la pareja en un posteo conjunto que acompañó la publicación de las fotos. En cada captura se percibieron sonrisas, abrazos y miradas cómplices que reflejaron la conexión entre los protagonistas.
El rol central de Rufina, la hija de Cabré
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la participación de Rufina Cabré, hija del actor fruto de su relación con Eugenia Suárez. La niña acompañó a su padre al altar y lució un vestido en tonos neutros, a juego con el look de Rocío. Su presencia fue clave en varios pasajes de la fiesta y quedó inmortalizada en las fotografías que compartió la pareja.
La postal de Rufina abrazada a su padre y sonriendo junto a Rocío se convirtió en una de las más destacadas del álbum.
El look de Rocío Pardo: minimalismo, sofisticación y un toque lúdico
El vestido de Rocío fue uno de los aspectos que más llamó la atención. La actriz, bailarina y directora teatral confió en la diseñadora Ana Pugliesi, quien confeccionó un diseño minimalista en piel de ángel de seda natural, con silueta sirena y escote drapeado. Lo acompañó con una capa de crepé liviano, un velo largo y un ramo de calas blancas.
El maquillaje tenue y los accesorios delicados reforzaron la estética elegante y contemporánea. Además, Rocío sorprendió en el baile con un segundo look: un vestido corto y sandalias personalizadas con las iniciales de la pareja y un corazón rojo.
El estilo de Nicolás Cabré y el dress code natural
Nicolás Cabré optó por un traje de lino beige, camisa blanca y un pañuelo al tono. La elección acompañó la ambientación campestre y fresca del evento. El dress code marcado por la pareja pidió a los hombres vestir en gamas de beige y a las mujeres en marrones, logrando una paleta armónica que potenció la estética natural en las fotografías.
Ambientación: un bosque encantado entre velas, flores y tonos neutros
La propuesta visual del casamiento apostó por la sencillez elegante. Se utilizaron arreglos florales en tonos suaves, mobiliario de madera y textiles livianos. La paleta neutra, diseñada para integrarse con la naturaleza, permitió que el entorno se convirtiera en el verdadero protagonista.
La Estancia Bosque Alegre brindó el marco perfecto: árboles centenarios, luz cálida filtrándose entre las hojas y una laguna que sumó serenidad al paisaje. La ambientación incluyó lámparas colgantes, velas, mantas y una zona dedicada especialmente a los niños.
Una fiesta con temática élfica y guiños a mundos fantásticos
Uno de los detalles más originales fue la incorporación de una temática élfica y de bosque encantado, que se materializó en el cotillón, los disfraces y el cierre de la fiesta. Tanto Cabré como Pardo y Rufina se animaron a posar como gnomos y elfos, con orejas puntiagudas y accesorios inspirados en el universo de El señor de los anillos.
Los invitados también participaron del carnaval carioca temático, que aportó color, humor y un sello distintivo a la celebración.
Un álbum que recorrió el país
La publicación del álbum fotográfico permitió que admiradores y colegas accedieran a una parte de la intimidad del casamiento. Las imágenes mostraron a los novios celebrando con sus seres queridos, brindando con las copas en alto y protagonizando escenas cargadas de emoción. El material se volvió viral y consolidó la boda como uno de los eventos más destacados del año en la farándula argentina. (Con información de Infobae)