Una periodista “blanqueó” a su nuevo novio y anticipó una posible boda

Una importante figura de la TV decidió hablar de su presente sentimental y no ocultar más a su nueva pareja, con quien se encuentra saliendo desde hace ya un mes. Quién es la nueva pareja de la periodista.
Nancy Duré recordó que asistió a una boda realizada en el Palacio Sans Souci, donde la novia, a quien describió como “divina, hermosísima, preciosa”, se preparaba para lanzar el ramo y las invitadas estaban listas para atraparlo, pero ella quería evitar la situación.
“Yo me voy para atrás, me dicen ‘andá vos’. No, no, no me toca. Llega el ramo y yo salgo corriendo para otro lado. Me fui atrás de todo ¡y el ramo vino a mí!”, detalló en Puro Show, según visualizó la Agencia Noticias Argentinas.
En sus redes sociales compartió una enigmática foto desde la pileta de un edificio donde confirmó estar con un hombre. En ese lugar comenzó a cruzarse con Carlos, un vecino con el que comenzó a intercambiar miradas y de a poco empezó a acercarse.
Después alguna que otra charla y, casi sin pensarlo, comenzaron a frecuentar. El dato se dio a conocer este domingo 7 de diciembre en Infama, donde la propia Duré, confirmó que la relación lleva alrededor de dos meses. Sin embargo, recién ahora eligieron ponerle un trato más formal y confirmar que están juntos.
Luego de que ella publicara esa foto en la pileta junto a su nuevo novio, habló en Puro Show y se animó a contar un poco más de su romance. Con una sonrisa, de esas que denotan que se vuelve a ilusionar con el corazón, admitió: “Estoy noviando sí”. Luego, sabiendo la historia de fondo y cómo se conocieron, aclaró sobre su publicación en redes: “La foto no es en la pileta del edificio”.
Entre risas, sus compañeros la cargaron con la idea del casamiento y ella respondió sin esquivarla: “Mirá, llegó el ramo, aunque usted no quiera”. Cuando le preguntaron si se volvería a casar, contestó: “Yo estoy contenta, sí”.
Nancy habló también de su nueva pareja, a quien identificó como Carlos Nicolás, aunque aclaró que prefiere mantener su intimidad resguardada: “No quiero contarlo mucho”.
Finalmente, la periodista aseguró sentirse en un gran momento emocional: “Me da mucha paz”.