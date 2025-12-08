YPF habilitó el pago en dólares en carga de combustibles: ¿cómo funciona?

Como una forma de innovar y ampliar las opciones de sus clientes, YPF Digital anunció el lanzamiento del pago en dólares para todos sus usuarios. La medida ya rige en las estaciones de servicio del país y alcanza a consumos de combustibles, productos de tiendas FULL y servicios de YPF Boxes, consolidando una estrategia orientada a modernizar la experiencia de compra.

La nueva funcionalidad se integra al ecosistema Dinero en Cuenta (DeC), permitiendo que quienes tengan esta opción habilitada y posean una cuenta bancaria en dólares (CBU) puedan transferir fondos directamente a la cuenta corriente en USD de YDI en Banco Santander Argentina SA. La transferencia habilita el uso inmediato del saldo para consumos dentro de la app.

Al momento de pagar, la App YPF informará el monto equivalente en pesos y el tipo de cambio de referencia aplicado, que será el dólar comprador del Banco Nación. Los fondos, sin embargo, quedarán disponibles solo para consumos dentro del entorno YPF y no podrán ser utilizados para operaciones externas.

Una herramienta sin operación de cambio

Según aclaró la compañía, esta modalidad no representa operaciones de compra o venta de moneda extranjera. No habrá retiros en efectivo, transferencias a terceros ni pagos combinados. De esta manera, la plataforma opera únicamente como medio de pago dentro del ecosistema de la petrolera.

En caso de devolución, el reintegro se realizará exclusivamente a la misma cuenta bancaria desde la cual se originó el fondeo. YPF destacó que el respaldo del Banco Santander Argentina aporta seguridad y trazabilidad a cada operación realizada por los usuarios.

La iniciativa forma parte del plan de transformación digital que YPF sostiene desde los últimos años, y que busca sumar alternativas de pago, mejorar la experiencia de navegación y agilizar procesos de compra para sus más de 4,5 millones de usuarios activos.

Innovación y proyección del servicio

Con esta actualización, YPF Digital se convierte en la primera empresa del sector energético argentino en implementar una solución de pago en dólares integrada a su ecosistema digital. El objetivo es seguir ampliando canales de pago y robustecer el vínculo entre la compañía y sus clientes a través de herramientas simples y seguras.

El presidente de YPF Digital, Guillermo Garat, destacó el alcance de la nueva función y afirmó: “(…) Estamos incorporando una solución segura, ágil y respaldada por Banco Santander Argentina SA., que se adapta a las necesidades de cada usuario y refuerza nuestro compromiso de innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF”.

(Con información de Diario Río Negro)