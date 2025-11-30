YPF: cómo ahorrar en combustible con los descuentos de bancos en Argentina

YPF continúa innovando en el mercado de combustibles de Argentina, ofreciendo a los conductores una variedad de descuentos a través de su sistema de precios por franjas horarias y acuerdos con bancos.
En los últimos meses, YPF ha implementado un sistema de precios por franjas horarias que ha logrado transformar los hábitos de los conductores argentinos. Este mecanismo, que ofrece descuentos en ciertos momentos del día, ha sido muy bien recibido, especialmente por aquellos que prefieren cargar combustible por la noche. La opción no solo garantiza un ahorro considerable, sino que también asegura una experiencia de carga más ágil, cómoda y autónoma.
De acuerdo con YPF, las franjas horarias favorecen a los conductores que optan por cargar a última hora del día, cuando los precios son más bajos. Esta estrategia, sumada a las promociones bancarias y a los beneficios de la aplicación oficial de YPF, permite a los usuarios maximizar sus ahorros en combustible. Entre los beneficios más destacados se encuentra el descuento del 10% en los combustibles premium como Infinia e Infinia Diésel los lunes, y el 15% los viernes, con un tope semanal de $4.000.
Bancos y días con mayores ahorros en YPF
Para quienes prefieren cargar durante el día, YPF tiene acuerdos con varias entidades bancarias, lo que permite obtener descuentos significativos dependiendo del día y el banco elegido. Uno de los acuerdos más destacados es con el Banco Nación, que ofrece un 30% de descuento los viernes, con un tope mensual de $15.000. Este beneficio es aplicable para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación mediante la plataforma MODO BNA+.
Por su parte, Banco Comafi y Banco Credicoop también ofrecen atractivas promociones en días específicos de la semana. Comafi ofrece un 20% de descuento los miércoles, con un tope semanal de $8.000, mientras que Credicoop hace lo propio los jueves, con un descuento del 20% y un tope semanal de $6.000. Estas promociones permiten ahorrar grandes sumas si se cargan combustible con frecuencia.
Promociones adicionales y consejos para maximizar el ahorro
Además de los descuentos por bancos, YPF también ofrece beneficios exclusivos para los usuarios de su aplicación. Los lunes, la app permite un ahorro del 10% en Infinia e Infinia Diésel, con un tope semanal de $3.000. Los viernes, los descuentos aumentan al 15%, con un tope de $4.000, acumulables con las promociones por horario.
A través de su alianza con MODO y el Banco Nación, los conductores también pueden ahorrar hasta un 30% en combustible, acumulando hasta $15.000 de descuento mensual al cargar un mínimo de $50.000. Esta promoción es válida solo de viernes a domingo, lo que la convierte en una opción ideal para los que planean sus cargas para el fin de semana.
Planificar la carga para maximizar los beneficios
Los expertos en consumo recomiendan planificar la carga de combustible según el día de la semana, la franja horaria y las promociones activas. De esta manera, los conductores pueden optimizar los descuentos y ahorrar de manera significativa.
Además, aquellos que aprovechen las promociones de bancos como Banco Nación, Banco Comafi o Banco Macro, podrán reducir considerablemente el costo de sus cargas mensuales, alcanzando un ahorro de hasta $90.000 si se cumplen ciertos requisitos de carga.
Ranking de los bancos con mayores descuentos en noviembre
El ranking de los bancos con las promociones más convenientes de noviembre es liderado por el Banco Nación, con un 30% de descuento los viernes, lo que lo convierte en la mejor opción para quienes buscan un ahorro constante.
En segundo lugar, Banco Comafi y Banco Macro se destacan por sus descuentos semanales, con porcentajes que pueden llegar hasta el 30%. Banco Credicoop y Ualá también figuran entre las mejores opciones, con rebajas de hasta un 20%.