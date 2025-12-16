Cómo será el nuevo esquema del Banco Central para el dólar desde 2026

El Banco Central presentó un nuevo programa para acumular reservas y administrar el dólar desde 2026. El plan contempla la demanda de dinero, la liquidez del mercado cambiario y ajustes en la banda de flotación para evitar presiones inflacionarias.
El plan que presentó Santiago Bausili contempla la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario para la tenencia de divisas. La entidad que conduce Santiago Bausili calcula un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre del año que viene. Según el comunicado publicado este lunes, esto podría ser abastecido mediante la compra de u$s10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.
Punto por punto, cómo será el nuevo esquema del BCRA para el dólar
-Inicio del programa: A partir del 1° de enero de 2026, el BCRA implementará un nuevo esquema para acumular reservas internacionales.
-Criterio basado en la demanda de dinero: El programa está alineado con la proyección del BCRA para el crecimiento y la remonetización de la economía durante 2026.
-Meta de la base monetaria: Se prevé aumentar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia diciembre de 2026.
-Montos de compras de reservas: Si la oferta de la balanza de pagos lo permite, la compra será de hasta u$s10.000 millones. Un incremento adicional de la demanda de dinero del 1% del PBI podría subir este monto a u$s17.000 millones.
-Política monetaria sin presión inflacionaria: El BCRA busca evitar “esfuerzos sostenidos de esterilización” mientras la demanda de dinero crezca según las expectativas.
-Flexibilidad ante cambios de condiciones: Si la demanda de dinero no evoluciona como lo proyectado, el BCRA tiene previsto aplicar medidas correctivas de acuerdo a su programa económico.
-Compatibilidad con la liquidez del mercado de cambios: Las compras diarias de reservas se ajustarán al nivel de liquidez del mercado de cambios, fijando un tope inicial del 5% del volumen operado por día.
-Compras en bloque: El BCRA podrá realizar operaciones en grandes volúmenes para evitar interferencias en la estabilidad y el funcionamiento habitual del mercado.
-Objetivo general: Acumular reservas sin generar distorsiones ni presiones sobre los precios, acompañando el proceso de estabilidad macroeconómica.
-Los límites superior e inferior de la banda de flotación del tipo de cambio se actualizarán mensualmente según la última cifra de inflación mensual publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), considerando un rezago de dos meses. El límite máximo de la banda tenderá a incrementarse en términos reales con el paso del tiempo. Las bandas de flotación continuarán actuando como un mecanismo para restringir fluctuaciones bruscas y movimientos extremos en el valor del tipo de cambio. Este ajuste no contempla la inflación de Estados Unidos. (Ámbito)