Fuerzas policiales iniciaron jornadas de formación en delitos informáticos

La capacitación se inició hoy y se extenderá durante cuatro días, con actividades presenciales y virtuales. En diálogo con Elonce, autoridades y especialistas destacaron la necesidad de anticiparse a los delitos informáticos y al cibercrimen.
Comenzó hoy una jornada de capacitación en ciberseguridad destinada a la Policía de Entre Ríos, con un abordaje integral sobre ciberdelitos, delitos financieros y nuevas modalidades del crimen digital. La propuesta se desarrolla en doble turno y se extenderá durante cuatro días consecutivos, con la participación de más de 90 efectivos de manera presencial y más de 400 agentes conectados a través de distintas plataformas virtuales.
La iniciativa fue impulsada por la Fundación Konrad Adenauer, en articulación con la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos. El objetivo principal fue fortalecer las capacidades del personal policial frente al crecimiento de las amenazas informáticas y el impacto de la digitalización en la seguridad pública.
En ese marco, Sebastián Fernández, coordinador de Proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, explicó a Elonce que “la Fundación Adenauer es una fundación política alemana con presencia en más de 110 países del mundo, con cercanía a la democracia cristiana en Alemania, y trabajamos desde la perspectiva de la cooperación democrática internacional”. En ese sentido, detalló que la institución trabaja bajo “tres paraguas principales que son democracia, innovación y seguridad”.
Fernández indicó que la fundación viene desarrollando tareas conjuntas desde hace más de diez años con la Escuela de Política y Gobierno de la UCA y que, en el último tiempo, se produjo un acercamiento con la provincia al detectar “un interés genuino en este tipo de capacitaciones”. “Generalmente trabajamos temas de terrorismo, de ciberseguridad y de delitos financieros, con una mirada integral a las cuestiones de seguridad”, señaló.
Desde el ámbito académico, Florencia Carbone, coordinadora del Programa Ejecutivo en Políticas y Gestión de la Seguridad de la UCA, remarcó que “es muy importante, desde la mirada de la universidad, colaborar y difundir el mayor conocimiento posible a nivel académico”. Agregó que durante las jornadas “ocho docentes, desde diferentes aristas, van a formar a los miembros de las fuerzas de seguridad en cuestiones vinculadas con la ciberseguridad, el ciberdelito y las modalidades más presentes”.
Por su parte, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, destacó el inicio de la capacitación y afirmó que “somos privilegiados de que nos hayan elegido para estas cuatro jornadas de formación para entender el cibercrimen, la ciberdelincuencia y la ciberseguridad”. Sostuvo que, si bien la tecnología representa una oportunidad, también implica nuevas amenazas que impactan directamente en la seguridad de la sociedad.
Roncaglia enumeró delitos como el vaciamiento de cuentas, el grooming, el acoso sexual, las extorsiones y las estafas virtuales, y subrayó que “nuestra sociedad gira alrededor de la informática y es importante cuidarla”. Además, remarcó que todos los costos profesionales y de traslados fueron afrontados por la fundación, por lo que “para la provincia no representa ningún gasto y sí una inversión en capacitación”.
Finalmente, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, indicó que la formación estuvo dirigida inicialmente a áreas específicas, pero que la disponibilidad de vacantes permitió ampliar la participación a personal de distintas dependencias. “Hoy lo que tiene que ver con internet y las redes sociales hace que todos debamos capacitarnos y especializarnos”, afirmó, y concluyó que la prevención del delito requiere “anticiparnos a las nuevas modalidades del crimen digital”.