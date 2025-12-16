Argentina superó la cifra histórica de donantes de órganos y de trasplantes  

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y los titulares de las carteras sanitarias provinciales se reunieron en el marco del último Consejo Federal de Salud (COFESA) de 2025. Durante el encuentro se pusieron en común los resultados de las políticas priorizadas en este año y se delinearon los objetivos de la agenda conjunta de cara al próximo año.

Dentro de los temas tratados, se anunció que, en lo que va de 2025, Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos y tejidos realizados superando a los valores alcanzados antes de la pandemia. Este año se efectuaron 906 procesos de donación de órganos en nuestro país, dejando atrás a las cifras alcanzadas en 2019, con 883 procesos de donación de órganos concretados. En lo que refiere a la donación de tejidos, este año se concretaron 1.242 procesos, superando las 1.156 donaciones efectuadas en 2024.

Asimismo, también se alcanzó el récord histórico de trasplantes realizados. En lo que va del año, 4.497 personas recibieron un trasplante que les permitió salvar o mejorar su calidad de vida. Del total de procedimientos, 2.349 fueron de órganos (1.674 fueron trasplantes renales, 463 hepáticos, 124 cardíacos, 36 reno pancreáticos, 22 pulmonares, 24 hepatorrenales, 3 cardiorenales, 2 pancreáticos y 1 cardiopulmonar) y 2.148 de córneas. También se debe considerar que 291 trasplantes se realizaron en pacientes pediátricos y que 2.096 provinieron de donantes fallecidos y 253, de donantes vivos.

A continuación, el titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Carlos Soratti, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028 que buscará continuar fortaleciendo la respuesta del sistema de salud a la necesidad del trasplante. Esta estrategia se propone mejorar los tiempos de inscripción a la lista de espera y la participación del sistema sanitario en la procuración de órganos.

A su vez, el titular de INCUCAI anunció su retiro de la función pública y recibió por parte del Ministerio de Salud de la Nación una placa en reconocimiento a su trayectoria y a su labor al frente del Instituto. Por su parte, todos los miembros presentes del COFESA manifestaron su acuerdo con respecto a la continuidad de su gestión a través del equipo que hoy se encuentra al frente del INCUCAI.

Otro de los temas abordados durante la jornada fue la importancia de mejorar las coberturas de los esquemas en el Calendario Nacional de Vacunación. El director General de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, presentó un nuevo desarrollo del Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación que muestra la tasa de uso de cada una de las dosis según jurisdicción y va a permitir monitorear el stock de vacunas enviadas a las provincias y mejorar el sistema de distribución y logística.

En relación a la aparición de un nuevo clado de gripe en Europa, las autoridades nacionales destacaron que no se ha comprobado que la variante presente una mayor gravedad clínica y que, al momento, no circula en nuestro país ni en la región. En ese sentido, se enfatizó que la vacunación antigripal 2026 se iniciará en marzo del año próximo y permitirá disminuir las hospitalizaciones y casos de gravedad.

La directora de Calidad y Seguridad del Paciente, Luciana Valenti, compartió los lineamientos del Plan Nacional de Calidad 2025-2030 que permitirá fortalecer el rol rector de la cartera sanitaria nacional en la materia, a través de sistemas de información y monitoreo, y de estrategias de capacitación permanente en servicio. Por su parte, la jefa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, Mariana Isasi, y la oficial en Datos, Monitoreo y Evaluación del UNFPA, Anabel Fernández Prieto, presentaron el informe “Dinámicas demográficas y las implicancias para el sector salud” que, a partir de evidencia científica, analiza las adaptaciones que el sector de la salud debería realizar frente a los desafíos que impone la dinámica demográfica actual y futura.

Finalmente, la jefa del Servicio Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán, Alejandra Corso, compartió con los ministros el Tablero de Análisis de Resistencia a los Antimicrobianos de la Red WHONET-Argentina. Se trata de la primera plataforma interactiva a nivel nacional que permite analizar diversos criterios de información bacteriana de manera rápida y dinámica, lo que resultará clave para enfrentar el tratamiento de enfermedades infecciosas por patógenos resistentes, uno de los mayores desafíos sanitarios actuales.