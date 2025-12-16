Motociclista sufrió fracturas al chocar contra un auto sobre Ruta 130 en Colón

Como consecuencia del accidente, el hombre de 31 años demandó atención médica por fractura de rótula derecha, fractura de fémur derecho, luxación de hombro izquierdo y escoriaciones varias.
Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta Corven Energy 110cc, conducida por un hombre de 31 años, que circulaba en sentido Norte a Sur, colisionó con un automóvil Volkswagen Gol, guiado por un hombre de 41 años, quien lo hacía en sentido contrario por la misma arteria.
El accidente ocurrió en la noche de este lunes sobre el kilómetro 2,5 de la Ruta Provincial 130 en jurisdicción de la localidad de Colón.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto debió ser trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde luego de ser examinado por los profesionales intervinientes, se dictaminó que presentaba lesiones de carácter graves, consistentes en fractura de rótula derecha, fractura de fémur derecho, luxación de hombro izquierdo y escoriaciones varias.