 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Ocurrió en Colón

Motociclista sufrió fracturas al chocar contra un auto sobre Ruta 130 en Colón

Como consecuencia del accidente, el hombre de 31 años demandó atención médica por fractura de rótula derecha, fractura de fémur derecho, luxación de hombro izquierdo y escoriaciones varias.

16 de Diciembre de 2025
Accidente en Colón
Accidente en Colón Foto: Policía de Entre Ríos

Como consecuencia del accidente, el hombre de 31 años demandó atención médica por fractura de rótula derecha, fractura de fémur derecho, luxación de hombro izquierdo y escoriaciones varias.

Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta Corven Energy 110cc, conducida por un hombre de 31 años, que circulaba en sentido Norte a Sur, colisionó con un automóvil Volkswagen Gol, guiado por un hombre de 41 años, quien lo hacía en sentido contrario por la misma arteria.

 

El accidente ocurrió en la noche de este lunes sobre el kilómetro 2,5 de la Ruta Provincial 130 en jurisdicción de la localidad de Colón.

 

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto debió ser trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde luego de ser examinado por los profesionales intervinientes, se dictaminó que presentaba lesiones de carácter graves, consistentes en fractura de rótula derecha, fractura de fémur derecho, luxación de hombro izquierdo y escoriaciones varias.

Temas:

Colón accidente de tránsito siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso