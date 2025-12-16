Adolescente atacado por una patota: un insulto previo a su hermana habría sido el desencadenante

Un adolescente de 14 años fue brutalmente atacado por una patota, este sábado, al finalizar una fiesta de egresados en la localidad de Ceibas. Como consecuencia de la golpiza, la víctima debió ser hospitalizada con heridas de consideración.

“El menor concurrió a una fiesta de egresados que se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Ceibas y, por otro lado, otro grupo de menores en el que también había mayores de edad. El menor salió acompañado de otra joven y se dirigía al domicilio de ella cuando estas personas -a pocas cuadras del lugar donde se desarrollaba este evento- le dieron alcance y, en un intercambio de palabras e insultos, uno lo agredió físicamente”, explicó a Elonce el jefe de Operaciones de la Departamental policial de Ceibas, Carlos Stahler.

Como consecuencia del ataque, la víctima registró golpes en el rostro y, dada la gravedad de sus heridas, fue trasladado desde el hospital de Ceibas al Centenario de Gualeguaychú, donde fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de tabique; y ayer ya tenía posibilidades de recibir el alta médica.

La madre de la víctima radicó la denuncia correspondiente y la causa quedó que manos del Fiscal de Villa Paranacito, Gastón Popelka.

“Fueron individualizados tres de los atacantes, entre los que se encontraba el agresor, que sería menor edad, además de un mayor de edad. Son dos hermanos y un tercero”, confirmó Stahler

“No hay cámaras de seguridad en la zona del hecho y, con los testimonios recabados, todo en etapa investigativa y la Justicia dispuso la entrevista a posibles testigos, incluso una menor que fue testigo ocular de los hechos”, anticipó el comisario.

De hecho, informó que “el fiscal, debido a que el agresor es menor de edad, dispuso medidas inhibitorias hacia la víctima y su entorno familiar”.

Un episodio previo

En la oportunidad, Stahler reveló que “en el mes de mayo hubo un incidente con menores involucrados y uno de los supuestos agresores habría insultado a la hermana de la víctima de este último hecho”. “Se trató un episodio en el que no hubo tal nivel de agresión, pero si existe una denuncia previa por el intercambio de palabras entre menores”, indicó.

Y agregó: “En el episodio de este fin de semana, la victima habría reclamado al menor que, en mayo, habría insultado a su hermana y eso originó que uno de los atacantes, lo agredió y le propinó un golpe en el rostro”.

Finalmente, el comisario destacó que, en Ceibas, “es la primera vez que se registra un episodio de esta magnitud, con heridos graves; sí se registran grescas, discusiones y peleas en eventos bailables, pero no de esta gravedad”.