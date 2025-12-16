Cómo realizar los trámites de PAMI desde el celular y de manera práctica  

A través de la aplicación Mi PAMI, se pueden realizar trámites y consultas de manera simple, rápida y práctica y desde la comodidad del hogar. Conocé todos los beneficios.
Cómo realizar los trámites de PAMI desde el celular
PAMI tiene millones de afiliados, que son jubilados y pensionados que necesitan atención, recetas y realizar todo tipo de trámites. Por eso, en la era digital el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) trabaja para simplificarle la vida a sus afiliados y, entre sus herramientas, cuenta con Mi PAMI, la aplicación desde la cual a través de un celular se pueden hacer todas las gestiones necesarias.
Los datos están sincronizados por lo que, ingresando desde el celular, el afiliado podrá optar, entre otras acciones por: ver las recetas, la credencial y los datos.
Para poder acceder a tales beneficios del PAMI, la persona deberá contar con la aplicación en su celular, la cual se puede descargar desde la tienda del dispositivo móvil y luego registrarse para empezar a usarla.
Cómo descargar la aplicación Mi PAMI
- Descargar la aplicación desde la tienda móvil de aplicaciones del celular (iOS o Android). También se puede ingresar desde la web de Pami (acceder desde este link)
- Registrarse completando los siguientes datos: DNI, N° de trámite del DNI actual, sexo (según figura en tu documento) y CUIL. Este paso es de carácter obligatorio, esté o no instalada la aplicación anteriormente.
- Pensar y crear una contraseña segura. En estos casos, lo recomendable es evitar el uso de información personal, además de no compartirla con nadie.
- Ingresar el número de celular para recibir un mensaje de texto con un código de cuatro dígitos, el cual deberá ser ingresado para validar el teléfono.
Los datos principales que se incluye en la aplicación Mi PAMI son: DNI; nombre y apellido; fecha de nacimiento; correo electrónico y teléfono.
Además, en ella se podrá acceder a la credencial digital personal así como a la del grupo familiar ingresando en la sección "Mi Credencial".
¿Qué beneficios brinda la aplicación Mi PAMI?
Desde la aplicación Mi PAMI la persona podrá acceder a:
-Órdenes médicas
Las mismas se ven en la sección Órdenes Médicas. No es necesario descargarlas ya que alcanza con tener el DNI, la credencial y cargada la Orden Médica Electrónica (OME). Tampoco hace falta imprimirla porque el especialista puede verla por sistema.
-Recetas electrónicas
La sección Recetas Electrónicas permite ver desde las recetas actuales y vigentes hasta el historial de las mismas; también se pueden enviar por WhatsApp.
-Cartilla médica
En la sección Cartilla médica se puede filtrar por especialidad, médico o centro de salud de cercanía.
-Turnos
Para obtener un turno se debe ingresar a la sección Turnos de agencia y elegir el trámite que sea necesario con el día y horario que se precisa y solicitar el turno para ser atendido de manera presencial.
-Médico de cabecera
En este caso, en la sección Mi médico de cabecera se podrá observar el nombre, dirección y teléfono del profesional. Además, se pueden compartir los datos personales por WhatsApp.
-Emergencias
Acá también se debe ingresar a la pestaña Emergencias para poder ver los números donde llamar para recibir atención de forma inmediata.
Por último, es importante recordar que PAMI nunca pide:
-Claves.
-Datos bancarios.
-Abonar nada por la aplicación.
Asimismo, ante cualquier duda o consulta, también se pueden comunicar con PAMI a través de sus canales oficiales como:
PAMI Escucha y Responde
Llamar al 138 de forma gratuita las 24 horas, todos los días del año.
BOT de PAMI en WhatsApp
PAME es el asistente virtual al que se le pueden hacer consultas las 24 horas, todos los días del año, como consultas de trámites; turnos para agencia; servicios; prestaciones; datos del médico de cabecera; medicamentos; insumos.
¿Cómo iniciar un diálogo con PAME?
Se debe agendar el número +54 9 11 4370 3138, escribirle hola y seleccionar una opción del menú.
Canales oficiales
Tanto en Facebook como en Instagram: @pami.org.ar y en X como @pami_org_ar. Además, para saber que son cuentas oficiales, debe figurar al lado del nombre de la cuenta la tilde de verificación.