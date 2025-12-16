Ingreso de aire cálido provocará un aumento de la temperatura: las máximas llegarán a 34ºC

Luego de varios días signados por la inestabilidad, un sistema frontal frío avanzó sobre el noreste argentino y provocó lluvias y tormentas de importancia en amplios sectores de la región. Este episodio marcó el cierre de una etapa de tiempo adverso y dio paso a un cambio significativo en las condiciones atmosféricas sobre gran parte del país.

Con el desplazamiento del frente, el viento rotó al sector sur y favoreció el ingreso de una masa de aire más fría y seca. Como consecuencia, se registró un descenso de las temperaturas y una marcada estabilización de la atmósfera, un escenario que se mantendrá durante buena parte de la semana.

Sin embargo, a partir del martes y hasta el viernes inclusive, la circulación comenzará a rotar progresivamente al sector norte. Este cambio permitirá el ingreso de aire más cálido y húmedo, lo que derivará en un aumento sostenido de las temperaturas y una paulatina recarga de humedad en la atmósfera.

El tiempo en la región

En Entre Ríos, para este martes se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados, con cielo despejado. Desde el miércoles, las temperaturas máximas volverán a superar los 30 grados y el viernes se prevé el pico de calor de la semana, con registros que podrían alcanzar los 34 grados.

Durante este período, especialmente entre miércoles y jueves, se anticipan temperaturas elevadas en amplias regiones del país. No obstante, el ascenso térmico sería de corta duración y no alcanzaría a modificar el balance semanal, que continuará mostrando valores promedio levemente por debajo de los niveles normales para la época. (Fuente: Meteored)