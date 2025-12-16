Ingreso de aire cálido provocará un aumento de la temperatura: las máximas llegarán a 34ºC

Tras el paso de un frente frío que dejó lluvias y tormentas en el noreste argentino, se consolida un período de tiempo estable. Desde mitad de semana, la rotación del viento al norte impulsará un marcado ascenso térmico, con máximas que volverán a superar los 30 grados.
Luego de varios días signados por la inestabilidad, un sistema frontal frío avanzó sobre el noreste argentino y provocó lluvias y tormentas de importancia en amplios sectores de la región. Este episodio marcó el cierre de una etapa de tiempo adverso y dio paso a un cambio significativo en las condiciones atmosféricas sobre gran parte del país.
Con el desplazamiento del frente, el viento rotó al sector sur y favoreció el ingreso de una masa de aire más fría y seca. Como consecuencia, se registró un descenso de las temperaturas y una marcada estabilización de la atmósfera, un escenario que se mantendrá durante buena parte de la semana.
Sin embargo, a partir del martes y hasta el viernes inclusive, la circulación comenzará a rotar progresivamente al sector norte. Este cambio permitirá el ingreso de aire más cálido y húmedo, lo que derivará en un aumento sostenido de las temperaturas y una paulatina recarga de humedad en la atmósfera.
En Entre Ríos, para este martes se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados, con cielo despejado. Desde el miércoles, las temperaturas máximas volverán a superar los 30 grados y el viernes se prevé el pico de calor de la semana, con registros que podrían alcanzar los 34 grados.
Durante este período, especialmente entre miércoles y jueves, se anticipan temperaturas elevadas en amplias regiones del país. No obstante, el ascenso térmico sería de corta duración y no alcanzaría a modificar el balance semanal, que continuará mostrando valores promedio levemente por debajo de los niveles normales para la época. (Fuente: Meteored)