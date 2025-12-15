La vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio comenzará en enero: ¿a quiénes está dirigida?

El Gobierno Nacional anunció que la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) comenzará el 12 de enero de 2026 con el objetivo de anticiparse a la circulación estacional del virus y proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida. Las dosis ya se encuentran en el país y serán distribuidas a todas las jurisdicciones sanitarias.

La campaña estará dirigida a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 días de gestación, estrategia que permite la transferencia de anticuerpos al feto durante el embarazo, brindando protección temprana al bebé durante los primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias.

Para acceder a la vacuna no se requiere orden médica. Las personas gestantes solo deberán presentar un certificado que indique la semana de embarazo en la que se encuentran, facilitando así el acceso oportuno a la inmunización.

El VSR constituye la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. La bronquiolitis es su manifestación más frecuente, aunque las infecciones por este virus también se asocian a un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma.

La implementación de la vacunación materna entre las semanas 32 y 36 (inclusive) representa una política sanitaria estratégica, ya que reduce significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones severas durante los primeros seis meses de vida del recién nacido.

El inicio de la campaña en enero apunta a que la mayor cantidad de bebés nazcan con protección antes o durante el ascenso de la curva estacional del VSR, lo que permitirá disminuir la presión sobre las guardias pediátricas, optimizar los recursos del sistema sanitario y reducir la ocupación de camas en salas de internación y terapias intensivas pediátricas, así como la sobrecarga en áreas ambulatorias y de emergencia.