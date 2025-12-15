Tiene 14 años y su deseo para esta Navidad es “tener una familia”  

Nata tiene 14 años y vive en un hogar de Rosario y está abierta una convocatoria para su adopción. "Mi deseo para esta Navidad es tener una familia", expresó el adolescente.
El Juzgado de Familia de Rosario N° 3 y el Registro de Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe convocan públicamente a quienes deseen adoptar a un adolescente de 14 años que vive hace un año en un centro residencial del Sistema de Protección.
Nata concurre a segundo año de la escuela secundaria y manifiesta que sabe lo importante que es estudiar. Le encanta nadar, deporte que disfruta muchísimo y que practica dos veces por semana en un club. Asiste a espacio terapéutico con psicóloga cada quince días, le gusta y lo sostiene. Tiene amigos, personas que son muy importantes en su vida, y Paola, su abogada.
El deseo de Navidad
El video dura un minuto cuarenta segundos, pero alcanza para emocionar a cualquiera. Tiene como protagonista a Nata, un chico de 14 años que mira a cámara con una mezcla de timidez y valentía. Para esta Navidad no pide una play o un celular último modelo. Quiere con todas sus fuerzas encontrar una familia: "Mi deseo para esta Navidad es tener una familia".
Desde un hogar en el centro de Rosario, Nata decidió contar su historia. “Hola soy Nata, tengo 14 años, hace un poco más de un año que estoy en un hogar en el centro de Rosario. Me gusta mucho el deporte. Hago natación dos veces por semana, es un deporte que disfruto demasiado, me divierte, me relaja”, comienza el video que publicó RUAGA Santa Fe (Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Santa Fe).
Nata es un adolescente como cualquier otro. Nació en Santa Fe y disfruta salir con sus amigos a tomar una coca, jugar a la pelota, charlar. Cursa segundo año y reconoce que le cuesta ir a la escuela. Además, asiste a la psicóloga cada quince días.
“Me cuesta demasiado pero estoy tratando de ir todos los días, de esforzarme porque me va a ayudar el día de mañana, a ser alguien mejor y cambiar la historia de mi familia”, dice el joven.
Su historia está llena de momentos dolorosos que prefiere olvidar. Sus padres están privados de la libertad. “Viví situaciones de violencia algo que no quisiera repetir, de maltratos, de gritos, de discriminación, fue algo demasiado grave y doloroso para mi infancia”, dice angustiado.
Cuando tenía 12 años, su mamá lo llevó a Tribunales para darlo en adopción. “No quería porque mi sueño fue siempre tener una familia, un papá y una mamá. Cosa que nunca pude cumplir y me tuve que ir a un hogar”.
Hoy Nata vive en un hogar donde no le falta nada material. Y, sin embargo, siente que le falta todo. “Hoy en día estoy en un hogar, no me hace falta nada por más que me dan todas las cosas materiales que yo necesito, no es lo que yo quiero o anhelo”.
Lo que desea lo dice sin vueltas ante una cámara, con una honestidad que conmueve a todo aquel que mira el video: “Lo que quiero y anhelo con toda mi alma es tener una familia”.
Y repite: “Mi deseo para esta Navidad es tener una familia, sentirme cuidado, contenido y en la que yo pueda sonreír de verdad y por primera vez sentir esa sensación de tener una mamá y un papá”.
Respecto a la familia que desea, Nata expresa que espera "una familia de un papá y una mamá, o, si no es posible, una familia monoparental" además que le gustaría que viva en Rosario o en sus alrededores así puede seguir cerca de sus vínculos.
Tiene dos sueños con respecto a su familia adoptiva "que la familia tenga tiempo para que salgamos a pasear y me acompañe a mis actividades y que yo pueda tener mi propia habitación, solo para mí".
Las personas interesadas podrán inscribirse enviando un correo electrónico a registrosrosario@santafe.gov.ar indicando en el asunto el número de referencia de la convocatoria (81/25), sus datos personales y de contacto.