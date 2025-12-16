Juan Pazo renunció a la conducción de ARCA y será reemplazado por Andrés Vázquez

El Ministerio de Economía confirmó la salida de Juan Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, tras poco más de un año de gestión. Andrés Vázquez, actual titular de la DGI, asumirá en su reemplazo desde el 18 de diciembre y dará continuidad a la política tributaria del Gobierno.
Juan Pazo presentó su renuncia al cargo de director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En su lugar asumirá Andrés Vázquez actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI).
El cambio lo anunció el Ministerio de Economía, en un comunicado que aludió a la intención del funcionario de volver al ámbito privado.
Según ese texto oficial, Pazo le comunicó este lunes al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de dejar el puesto que había asumido hace poco más de un año.
El comunicado también aclaró que el ahora exresponsable de ARCA "seguirá colaborando con el ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina".
Entre las "grandes y profundas transformaciones" llevadas a cabo en ese organismo durante su gestión, el ministerio de Economía destacó la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, incluido en el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso.
Caputo agradeció a Pazo la tarea que realizó, así como "su compromiso en el desarrollo económico de la Argentina", y lo invitó "a seguir aportando su experiencia desde el lugar que ocupe".
En paralelo, el Decreto 890/2025 del ARCA, publicado este martes en el Boletín Oficial, precisó que tanto la aceptación de la renuncia de Pazo como la designación de Vázquez tienen vigencia desde el 18 de diciembre.
Pozo estaba al frente de ARCA desde el 11 de diciembre de 2024, cuando tomó el lugar de Florencia Misrahi, desplazada por decisión del presidente Javier Milei.
Hasta ese momento, en su rol de secretario de Coordinación de Producción, había sido el encargado de mantener el diálogo con empresas y cámaras industriales, y diseñar medidas para ellas. Luego de esa experiencia, tuvo un breve designación como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, antes de desembarcar en ARCA.
Antes de asumir funciones públicas, fue CEO del grupo que tiene como accionista a Francisco De Narváez y es dueño de otras marcas, además de Rapsodia, como Rapsodia Girls, Caro Cuore y Baby Cottons. En 2020, fundó Invernea, grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y chips para trazabilidad de las vacas.
En paralelo, la cartera que conduce Caputo confirmó que su rol lo ocupará Vázquez, quien "representa la continuidad de las políticas del Presidente Milei y el ministro Caputo en materia tributaria y aduanera".
Vázquez, profesor de Finanzas y Derecho Tributario, y quien acredita una larga trayectoria en el sector fiscal, había llegado a la conducción de la DGI en octubre de 2024 para reemplazar a Gabriel Ramírez, en el marco del anuncio de la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).