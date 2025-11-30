Nuevo aumento de impuestos al combustible: cuánto suben la nafta y gasoil desde diciembre

El Gobierno nacional volvió a aplicar una actualización parcial de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), una medida que impactará de manera directa en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país. El aumento comenzará a regir el lunes 1° de diciembre, según lo dispuesto en el decreto 840, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La suba llega en un contexto donde los combustibles vienen registrando incrementos frecuentes, y donde las petroleras suelen trasladar rápidamente cada variación impositiva al valor final en surtidores.

A través del Decreto 840/2025, publicado el 27 de noviembre en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional introdujo modificaciones sobre el Decreto 617/2025, que había definido el cronograma de actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono previstos en la Ley 23.966.

La medida implica una nueva postergación parcial de los incrementos programados, con el objetivo –según se menciona en los considerandos– de sostener un “sendero fiscal sostenible” sin afectar la recuperación económica.

El decreto recuerda que los montos fijos de ambos gravámenes deben actualizarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trimestral que suministra el INDEC. No obstante, sucesivas normas vienen dilatando el impacto efectivo de esas subas, debido al fuerte arrastre inflacionario acumulado desde 2018 y al impacto directo que los aumentos tienen sobre los precios de los combustibles.

Actualización y prórroga: cómo queda el nuevo esquema

El artículo 1 del nuevo decreto sustituye el párrafo introductorio del Decreto 617/2025 y redefine el alcance de los incrementos pendientes para las naftas sin plomo (de hasta y más de 92 RON), la nafta virgen y el gasoil. Allí se establece que los aumentos remanentes correspondientes a las actualizaciones del primer, segundo y tercer trimestre del año 2024 se aplicarán según un nuevo cronograma.

Además, mediante el artículo 2, se incorpora un inciso c dentro del Decreto 617 que define los montos que sí se aplicarán durante diciembre de 2025. Para los hechos imponibles registrados entre el 1° y el 31 de diciembre, los incrementos serán los siguientes:

Incrementos en diciembre 2025

Estas cifras surgen de la actualización correspondiente al tercer trimestre de 2025 y constituyen sólo una parte del incremento total previsto.

El impacto pleno se traslada al 1° de enero de 2026

El artículo 3 del decreto es clave: allí se establece que el incremento total resultante de las actualizaciones acumuladas —año calendario 2024 y tres primeros trimestres de 2025— recién comenzará a regir para los hechos imponibles desde el 1° de enero de 2026. Es decir, el Gobierno decidió diferir nuevamente la aplicación completa de las subas para evitar un impacto mayor en los precios del combustible durante diciembre.

El artículo 4 confirma que todas las disposiciones del Decreto 840/2025 entran en vigencia desde el 1° de diciembre de 2025, fecha en que el mercado ya esperaba un fuerte ajuste impositivo que ahora será más gradual.

Un alivio parcial para el bolsillo, con subas moderadas en diciembre

La decisión oficial implica que en diciembre habrá incrementos, aunque serán parciales, lo que amortiguará su impacto en surtidores antes del salto previsto para enero. Según fuentes del sector energético, estos ajustes suelen trasladarse casi de forma inmediata a los precios finales, por lo que la postergación podría frenar, temporalmente, una suba más abrupta.

No obstante, especialistas advierten que la actualización total acumulada por IPC desde 2018 es significativa, por lo que el 1° de enero el impacto podría ser mayor si no media una nueva postergación.

Más de diez actualizaciones en un año

Desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló más de diez veces los incrementos impositivos sobre los combustibles, una política que busca equilibrar la necesidad de recomponer ingresos fiscales sin provocar saltos abruptos en los precios.

El nuevo tramo del ICL y el IDC se suma así a una cadena de ajustes graduales que, aunque fragmentados, continúan presionando sobre la inflación y sobre el bolsillo de los consumidores.

Con esta nueva suba, el precio final en las estaciones de servicio volverá a actualizarse en las próximas horas, a la espera del traslado que definan las petroleras.