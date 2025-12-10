 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
PAMI renovará la entrega de pañales a domicilio desde diciembre: cómo mantener el beneficio

10 de Diciembre de 2025
Imagen ilustrativa. Foto: El Cronista.

PAMI anunció que volverá a entregar pañales para adultos directamente en los domicilios desde diciembre. La obra social pidió a los afiliados renovar la Orden Médica Electrónica y verificar los datos declarados para sostener el beneficio.

PAMI confirmó que a partir de diciembre se renovará el sistema de entrega domiciliaria de pañales para adultos, un servicio esencial para miles de jubilados que requieren insumos descartables de manera continua. La obra social recordó que es indispensable actualizar la Orden Médica Electrónica (OME) antes de fin de año para evitar interrupciones en el envío.

 

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, explicó que la prestación tiene una vigencia de seis meses. Por esa razón, todos los afiliados que iniciaron el beneficio en junio o julio deben gestionar nuevamente la prescripción durante diciembre, de modo que el servicio continúe sin demoras. Según destacó, esta modalidad permite mayor control, transparencia y asegura que los insumos lleguen a quienes realmente los necesitan.

 

“Ahora sabemos cómo, cuándo y a quién se le entrega el insumo indicado por el médico de cabecera”, sostuvo Leguízamo, al remarcar que el sistema de trazabilidad facilita la actualización del padrón de beneficiarios y reduce inconsistencias en la distribución.

 

Foto: Infobae.

 

Cómo será la entrega y qué deben revisar los afiliados

 

La logística de distribución estará a cargo de la empresa Urbano Express, responsable del almacenamiento y entrega de los insumos. Cada envío se realizará dentro de los 30 días posteriores a la última provisión, con dos visitas programadas al domicilio declarado. Si no es posible concretar la entrega en el segundo intento, el beneficiario podrá retirar los productos en un punto de entrega designado dentro de los siete días siguientes.

 

PAMI recomienda a los afiliados verificar o actualizar los datos personales y la dirección registrada, ya sea al solicitar la renovación de la OME, mediante la línea 138 (opción 0) o en cualquier agencia del organismo. La entrega es gratuita y podrá ser recibida por cualquier mayor de 18 años presente en el hogar en el momento del arribo del repartidor, quien deberá estar identificado con credencial y uniforme.

 

Cuánta cantidad corresponde y cómo acceder por primera vez

 

La cantidad mensual de pañales asignados —30, 60 o 90 unidades— depende del nivel de incontinencia diagnosticado por el médico. Las solicitudes especiales que requieran un número mayor serán evaluadas por el Nivel Central de PAMI. Para quienes ya están en el programa desde junio, la cantidad permanecerá igual sin necesidad de nuevos trámites hasta diciembre de 2025.

 

Foto: Infobae.

 

En el caso de los nuevos beneficiarios, la renovación ocurrirá a los seis meses desde la fecha de alta. El ingreso al programa se gestiona exclusivamente con la Orden Médica Electrónica, sin receta adicional ni trámites presenciales, excepto para la validación de datos.

 

Con esta actualización, PAMI busca optimizar la logística, fortalecer el control y garantizar que los insumos lleguen con mayor agilidad y seguridad a quienes los necesitan. (Con información de Infobae)

