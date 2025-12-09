TC Pick Up: 18 pilotos confirmados para la última carrera del año en La Plata

La TC Pick Up se prepara para vivir un fin de semana decisivo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se disputará la última competencia del año con un total de 18 pilotos inscriptos. Será el cierre de la octava temporada oficial de la categoría, que desde su debut en 2018 se consolidó como uno de los campeonatos más atractivos del automovilismo argentino.

A lo largo de estos años, la divisional fue creciendo en convocatoria y nivel deportivo, con campeones que dejaron su marca. El primer título, en 2018, quedó en manos de Gastón Mazzacane. Luego llegó el dominio de Juan Pablo Gianini, quien se coronó en 2019, 2020 y 2021 con su Ford Ranger. En 2022 el entrerriano Omar “Gurí” Martínez alcanzó la gloria, mientras que en 2023 el campeón fue Mariano Werner con Toyota. El año pasado, Gianini recuperó la corona para sumar su cuarto campeonato.

Con este historial, la definición en La Plata promete ser vibrante, con varios candidatos buscando cerrar el 2025 de la mejor manera.

Foto: Archivo.

Los 18 inscriptos que buscarán la gloria

Entre los confirmados para la última fecha de la TC Pick Up aparecen nombres históricos, campeones vigentes y jóvenes talentos. Encabezando la nómina está Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), uno de los referentes de la categoría, junto a Gastón Mazzacane (VW Amarok) y Mariano Werner (Toyota Hilux), protagonistas habituales en los primeros puestos.

La lista continúa con Andrés Jakos (Toyota Hilux), Tomás Abdala (Ford Ranger), Otto Fritzler (Ford Ranger), Germán Todino (Toyota Hilux) y Javier Jack (RAM). También estarán Agustín Canapino (Chevrolet S10), Nicolás Impiombato (Toyota Hilux), Tobías Martínez (Chevrolet S10), Lucas Valle (Ford Ranger) y Diego De Carlo (VW Amarok).

Completan la nómina Hernán Palazzo (Toyota Hilux), Franco De Benedictis (Ford Ranger), Ignacio Fain (Ford Ranger), Marcos Castro (Toyota Hilux) y Juan José Ebarlin (Toyota Hilux). Con esta diversidad de marcas y pilotos, la competencia promete un cierre explosivo.

¿Cómo viene el campeonato?

Canapino (Ch) – 127,5 pts.

Werner (Ty) – 121,5

Gianini (F) – 119

Todino (Ty) – 114,5

Ebarlín (Ty) – 113

Faín (F) – 98,5

Jakos (Ty) – 91,5

Abdala (F) – 87,5

Mazzacane (VW) – 87

Martínez (Ch) – 79,5

Impiombato (Ty) – 78,5

De Carlo (VW) – 75

Palazzo (Ty) – 67,5

Lambiris (F) – 61,5

Rodríguez (Ty) – 35,5