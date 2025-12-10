Anuncian una “mejora pasajera”: regresarán la inestabilidad y el aumento de temperaturas

El país vivirá una jornada de marcados contrastes climáticos: mientras el noreste experimenta una lenta mejoría y Entre Ríos retoma temperaturas más altas, el norte patagónico afronta calor extremo y varias regiones siguen bajo alerta por tormentas, nevadas y vientos intensos.
Argentina atravesará un miércoles marcado por fuertes contrastes meteorológicos. Mientras el sistema de bajas presiones que afectó al centro y norte del país se desplaza hacia aguas del Atlántico, en el noreste solo persisten lluvias intermitentes y aisladas, con una tendencia a una lenta mejoría de sur a norte. En Entre Ríos, el panorama muestra una recuperación térmica: las temperaturas máximas alcanzarán los 29°C, con mínimas en torno a los 17°C, acompañadas por viento del sector sur que aportará una leve mejora en las condiciones.
A la par de esta situación, el norte patagónico continuará enfrentando una jornada sofocante, con temperaturas muy por encima del promedio habitual para diciembre. El contraste con el Litoral resulta notable, ya que mientras una región empieza a estabilizarse, la otra permanece bajo condiciones de calor.
El sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en tanto, permanecerá bajo alerta por tormentas fuertes debido al avance de un nuevo frente que transita por la región. Esta inestabilidad también se hará notar en la cordillera de Cuyo, Neuquén, el norte patagónico y sectores del centro y oeste bonaerense, donde este miércoles será el momento de mayor probabilidad de tormentas. Con el correr de las horas, especialmente hacia la noche, la actividad podría desplazarse hacia el noreste bonaerense, incluso alcanzando al AMBA con chaparrones o tormentas dispersas.
En Entre Ríos
El jueves, volverá la inestabilidad. Se esperan posibles lluvias y tormentas aisladas, en una jornada calurosa con 33 grados de máxima y 17 de mínima.
Finalmente, el viernes llegará una mejora más marcada. El tiempo se presentará más estable y cálido, con una mínima de 22 grados y una máxima aproximada de 32 grados, dando inicio a un fin de semana con mejores condiciones.
Hacia el final del día, se espera la formación de un nuevo centro de bajas presiones sobre el norte de la Patagonia, lo que reactivará el mal tiempo durante el jueves. Esa jornada será inestable en gran parte del centro y noroeste del país, extendiéndose también a la costa atlántica bonaerense. Los especialistas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, dado que el comportamiento del sistema podría generar cambios en las previsiones de corto plazo.
En simultáneo, la Patagonia sur se prepara para la llegada de nevadas en la zona cordillerana, producto del ingreso de una perturbación en niveles medios y altos desde el océano Pacífico. Además, continúan vigentes alertas por vientos intensos en el sudoeste de Chubut y el oeste de Santa Cruz, donde podrían registrarse ráfagas de consideración a lo largo del día. (Meteored)