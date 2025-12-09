Por qué la nafta sube sobre la inflación mientras baja el precio del petróleo: qué se espera en 2026

En el Gobierno explican que la suba de entre 6% y 7% respondió a un “pragmatismo” post electoral. Con YPF fuera de las referencias públicas, los precios se ajustaron por oferta y demanda. Analistas señalan retraso en valores locales y anticipan reacomodamientos para 2026.
En la administración de Javier Milei, los funcionarios repiten que el rumbo económico tiene una identidad liberal, pero también una fuerte dosis de pragmatismo. Esa lógica, afirman, explica la dinámica de los precios regulados antes de las elecciones y su reacomodamiento posterior. En noviembre, ese cambio se reflejó con claridad en los combustibles, que registraron aumentos promedio de entre 6% y 7% luego de dos meses de estabilidad.
El movimiento generó impacto en el mercado y en los consumidores, especialmente porque YPF, la petrolera con control estatal y líder en el 57% del despacho de naftas y gasoil, dejó de informar públicamente sus ajustes. Desde que adoptó un esquema de precios orientado por oferta y demanda, el sector perdió a su principal referencia visible, lo que derivó en una mayor dispersión entre estaciones de servicio.
Naftas más caras y valores por encima de la inflación
En los últimos días, el precio promedio del litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se ubicó en $1630, mientras que la variedad premium alcanzó los $1850. Estos valores implican subas acumuladas en el año de 47% y 35%, respectivamente, en comparación con los precios de fines de 2024. Ambas variaciones quedaron por encima de la inflación acumulada del período, cercana al 30%.
Según fuentes del sector, esta diferencia se explica por un retraso en los precios relativos. También influye el tipo de cambio mayorista, que aumentó cerca del 42% en el último año, con la mayor parte del salto concentrado después de abril, cuando el Gobierno implementó las bandas cambiarias y dejó atrás el deslizamiento mensual del 1%.
Impuestos, biocombustibles y un escenario liberado
Tras las elecciones legislativas, la Secretaría de Energía avanzó con una actualización de impuestos y biocombustibles. En promedio, en el último año los biocombustibles subieron 50% (bioetanol 37% y biodiésel 67%). En paralelo, el impuesto al gasoil aumentó 53% y el de la nafta, 45%.
Para el economista Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía (EyE), estos factores se combinaron con un reacomodamiento general después de octubre. “En noviembre da la impresión de que liberaron todos los precios y eso explica la fuerte suba de la nafta y el gasoil. Además, los combustibles venían muy atrasados después de las elecciones, más allá de las actualizaciones de impuestos y biocombustibles”, señaló.
La incidencia de estos incrementos en la inflación general se conocerá este jueves, cuando el Indec publique el índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre, que se estima rondará el 2,3%.
El contraste con el mercado internacional
A pesar de la suba local, el precio internacional del barril de petróleo cayó unos 10 dólares en el último año, pasando de US$74 a menos de US$64. “Esa baja fue más marcada a nivel internacional que en el mercado local, donde el valor del barril estaba atrasado y no había llegado al export parity”, explicó Arceo.
Aun así, el analista remarcó que los precios de los combustibles en Argentina siguen por debajo de los promedios históricos. Comparados con los valores registrados entre enero de 2010 y octubre pasado, hoy son 2,5% más baratos en dólares y 12,8% más bajos en pesos constantes. Frente al promedio de la última década, están 2,3% más altos en dólares, pero 8,7% más bajos en términos reales.
Según Arceo, esto implica que, en relación con el poder adquisitivo, los combustibles continúan siendo relativamente accesibles. A pesar de la caída del consumo masivo y la falta de repunte en la actividad económica, las ventas de combustibles de YPF crecieron 6% respecto del año pasado, de acuerdo con su último balance trimestral.
“Los combustibles en dólares están más caros por la apreciación del tipo de cambio, pero en términos históricos siguen baratos; por eso el consumo se mantiene alto”, afirmó.
Perspectivas: estabilidad en diciembre y ajustes regionales en 2026
En el sector energético estiman que, a partir de diciembre, los precios deberían mostrar estabilidad. Sin embargo, advierten que el mercado sigue condicionado por cuatro variables: el tipo de cambio, el precio internacional del crudo, los impuestos y el costo de los biocombustibles.
Para 2026, la industria anticipa un reacomodamiento de precios regionales, tema sobre el que ya se expresó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. El ejecutivo planteó la necesidad de corregir “inequidades” entre regiones del país, y estimaciones privadas sugieren que las provincias patagónicas enfrentarían aumentos promedio superiores a los del resto del territorio.
Mientras el Gobierno sostiene que los ajustes responden al pragmatismo y a la necesidad de equilibrar precios relativos, el impacto sobre bolsillos y empresas continúa bajo análisis. Lo que sí parece claro es que el mercado de combustibles transita una etapa de transición, con menos regulación explícita, más dispersión de precios y un escenario que seguirá de cerca los movimientos del dólar y del petróleo. (Con información de La Nación)